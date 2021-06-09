撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-09 18:54

準備踏入暑假，各大商家的減價活動已開始得如火如荼！近期港島區便分別有兩大運動用品主題開倉活動！全場貨品包括熱門品牌Nike、adidas、PUMA等波鞋、運動外套和長褲、運動胸圍及背囊齊齊減價，折扣達2折！

第一個是位於銅鑼灣時代廣場的馬拉松開倉，此開倉活動一向受歡迎，雖然11點才開門，但記者今天於10點多到場時已見到至少5位客人在外排隊，正式開門後，一批批客人湧入場內，稱為最旺的開倉活動亦不為過。

馬拉松開倉一向受歡迎。（01圖片）

是次場內款式依舊以Nike和adidas鞋款為多，熱門型號如Air Max、Daybreak、MND及ultraboost等均有發售，而且不少款式均有3個或以上碼數選擇！今次活動設有多買多平活動，滿2件額外8折、滿3件額外7折，另外亦有一口價產品，主要為服裝產品，最平$100便能入手。不過要注意一口價產品並不設額外折扣，但可以作湊數之用。

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+ 18 + 18 + 18

鞋款以外，今次亦有不少薄身運動外套，大多減近半價。於戶外活動防曬或冷氣地方穿著都是不錯的選擇。

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+ 3 + 3 + 3

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至6月14日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

而另一個港島開倉活動則是位於中環的Inspire Hub，延續上周於觀塘運動開倉的多個品牌如Palladium、Jansport及的sunseeker泳衣之外，今次中環開倉亦新增PUMA、DOUGHNUT及Her own words減價！

PUMA今次款多又齊碼！（01圖片）

PUMA雖然減價幅度未至於跳樓價（不過也比官網平），但勝在款多又齊碼！多個款式的女裝熱門碼數如37.5、38等均齊備，開倉來說實屬少見！款式方便主要以RS老爹鞋設計系列為主，具鞋墊及特高鞋底，身高較矮小的朋友值得一試。👇👇👇點圖睇PUMA減價鞋款👇👇👇

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DOUGHNUT背囊雖然之前都曾參與開倉，但是次款式數量是過往多次中最多，不論是較女性化的糖果色系列，還是男生較適合的大容量系列均齊備。

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【中環運動主題快閃倉．開倉詳細資料】 地點：中環皇后大道中110-116號G/F 日期：即日至6月21日 時間：11am -9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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無印良品（MUJI）繼4月推出半年一度的MUJI WEEK後，近期再推出「涼夏生活優惠」及「精選日用品優惠」兩大減價活動，適合夏天穿著的麻質服飾、帽子及降溫必備的風扇系列均減價發售，最高折扣達7折！

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同場加映：DONKI 17款$50內消暑好物

今個夏天特別熱，打破了天文台自1884年開台以來5月最高氣溫紀錄！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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