撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-09 18:04

AV男優辛酸不是新鮮事，不過最近有一部「過於真實」漫畫開始引起網民注意，更引出了AV達人一劍浣春秋親自分析，推敲作者身份之餘，更不小心爆出其他秘聞！

漫畫名叫《我開始做AV男優了》，作者是一位名叫「蛙野」的漫畫家，作品由2020年6月開始連載，本來默默無聞，直到網上開始流傳作者是一位AV業界人士，加上作品中充滿片場的小秘聞，以及只有行內人才有機會接觸的細節，令網民開始猜測作者的真正身份。台灣AV達人一劍浣春秋，似乎有獨家渠道收到風，更順口爆出其他男傻不為人知的秘密。

漫畫《我開始做AV男優了》大爆男優秘辛。

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AV男優清水健近日接受日本YouTuber訪問，無下限大爆只有AV男優才知道的事，更直言上電視節目時，有些女優並不喜歡在電視節目中被提及，因此很多時清水健提出的女優人選，並不是心中的best，在YouTube就可以大爆料，分享只有男優才知道的女優秘密，以及無視行規，說出2021年版本，自己心中最強女優Top3，有一位超強新人令他秒速完事，令導演都忍不住出聲揶揄。

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深田詠美不時會邀請嘉賓上節目，之前更請過明日花綺羅！今次找來了清水健！AV男優看上去很爽，可以跟不同的女優啪啪啪，不過背後的辛酸和壓力亦非常巨大，有時連女優都會受不住。大家都知道，男優並非如鏡頭前般享受，頻繁的拍攝反而令身體難以承受。不過近日清水健無意間的一句話，令網民得知，男優除了在身體上要承受壓力之外，更有另一重從來不為人知的辛酸，連現役AV女優深田詠美都大感意外。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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