撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-10 15:58

日本的新冠肺炎疫症持續，加上東京奧運將至，不論政府還是市民都萬分緊張。就在這個非常時期，有3位日本大學生開發了一款聲稱能防飛沫的可食用「蜜瓜包口罩」，將整個麵包放在臉上抵擋細菌，正當大家都以為這個產品是「開玩笑」，誰知居然真的推出市面發售，而且通過了口罩性能測試，甚至已經有人佩戴外出！日媒報道後立即惹來網民熱議，大部份人都批評「麵包口罩」不但沒有最佳的防菌效果，還會浪費食物，可是訂單仍然接踵而來，據知6月份的存貨已經售罄！

日本公司「悟空のきもち THE LABO」於今天（6月10日）正式發售「蜜瓜包口罩」，聲稱通過防飛沫的口罩性能測試，並且可以一邊佩戴一邊食用，其實外型就是麵包附加兩條掛耳橡筋。這款口罩由3位超級喜歡麵包的大學生開發，他們的夢想是「可以一直聞著麵包的香氣」，於是產生了將麵包當作口罩的念頭，最後竟然真的與著名蜜瓜包連鎖店「Melon de melon」合作，推出了1800日圓一套共5個的「蜜瓜包口罩」。消息一傳出，Twitter網民立即瘋狂討論，其中一條新聞更有過萬讚好和大量轉發，不少人留言批評「無用，浪費食物」，更有人以為是「假新聞」，就連日本蜜瓜包協會也忍不住出來回應！

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同場加映：很多偷竊慣犯因為一時貪念和快感而犯案，最終因小失大，賠上前途。最近日本又發生了一單讓人匪夷所思的「奇案」，一位大叔在商業大廈的公眾廁所偷走5卷紙巾，但離開時被路人發現並報警，警方到場時發現犯人竟然是他們的上司－埼玉縣的警察署長！這次事件引起網民熱烈討論，其中最令大家費解是這位警察高層偷紙的動機，當大家知道原因後都紛紛恥笑：「為幾卷紙巾而放棄高薪厚職，好唔抵！」

👇👇👇點擊圖片看事發經過和警察署長偷紙的原因👇👇👇

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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