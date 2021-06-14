撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-14 07:00

「電視汁撈飯」是不少90後的集體回憶，近期不少童年經典重播，真係回憶返晒嚟！除了主角以外，總有些演員「熟口熟面」，但你不太記得他們的名字。御用惡人、闊太專業户、斯文敗類 Final Boss⋯⋯以下10位最強綠葉，電視精一定識！

《讀心神探》劇照

作為二十多年的電視觀眾，有些角色你一睇就知佢肯定唔係好人；有的甚至演反派角色入血到就算他在劇中是正派人物，你總會覺得他「有陰謀」、「遲早變奸」，甚至隱若地覺得他會是「Final Boss」，「完美奸人」鄭子誠就是個例子。除了主角以外，以下10位「熟口熟面」的最強綠葉，一出場知佢咩料！

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娛樂圈從來都是臥虎藏龍之地，不少明星都是賺錢買花戴，家底相當雄厚的大有人在，星爸更是業界顯赫的精英。《開罐》搜羅了9個甚有家底的香港女星，爸爸是物流大亨、舖王、上市公司董事，甚至是法律界猛人！

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43歲前無綫小生陳鍵鋒息影後低調轉行做潛水教練，近日被指一對一教潛水學員遇溺送院後不治，面對傳媒追訪陳鍵鋒未有回應。除了大家銀幕前的形象，不少藝人都有第二職業，其中有些讓人意想不到。

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還有個MIRROR成員都有副業，究竟是誰？點擊看全文：陳鍵鋒教潛水、梁諾妍是教練、MIRROR都有副業？10位明星第二職業