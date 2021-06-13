日本郵局是動漫周邊寶藏！Pokemon郵票引瘋搶　鬼滅、叮噹好吸引

撰文： 窩日本 最後更新日期： 2021-06-13 22:00

日本郵局真的是被郵政耽誤的主題角色商品店(笑) 以往我們也介紹過很多日本郵局推出的限定商品，最近他們就宣佈會在7月推出一款寶可夢（Pokemon）主題郵票，讓粉絲必定想要收藏！除了寶可夢郵票之外，鬼滅之刃及多啦A夢的商品也是粉絲不能錯過的！快來看看我們的介紹吧~~

全新寶可夢主題郵票

日本郵局經常會推出各種主題郵票，而這次預計在7月及8月分別發售3種寶可夢主題郵票商品，還未開賣已成功在日本引起話題，想必又會掀起一股搶購熱潮。

▼▼▼點擊即睇有咩特別？▼▼▼

其他日本郵局限定商品

在期待上面這套好看的寶可夢郵票在7月及8月發售時，再為大家介紹一下現在正在熱賣中的主題角色商品吧！

多啦A夢

以《電影多啦A夢：大雄的宇宙小戰爭 2021》為主題，化身成太空人的多啦A夢與星球圖案十分可愛。商品有環保袋、手帕、文具等，都是很實用的小物。

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鬼滅之刃

作為日本最人氣動漫，電影票房突破400億日幣的《鬼滅之刃》，日本郵局又怎會不參一腳呢！鬼殺隊及柱的每位角色如炭治郎、禰豆子、善逸等都有推出一系列的商品，各種鑰匙扣及文具會讓粉絲買到失心瘋。

+ 3 + 3 + 3

名偵探柯南

國民動畫《名偵探柯南》今年也有推出全新商品，包括手帕、環保袋、印章收納袋、存摺套及存錢筒。小編覺得存錢筒最特別，附送的橡皮筋可是柯南的象徵紅色蝴蝶結喔！

日本郵局的商品每次都能給我們驚喜！快把寶可夢主題郵票的發售日期記下來，手快有手慢無，發售當天早點去買囉！

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