《滅亡》《文森佐》上榜　外國評選2021上半年最受歡迎韓劇Top 20

開罐
撰文：
最後更新日期：

說時遲那時快，2021年轉眼間已經過去一半了！在這半年間，有超過50套韓劇上線，大家又看過幾多套？外國影評網IMDb近日評選2021年上半年最受歡迎的20套韓劇，最近熱播的《某一天滅亡來到我家門前》、《我的室友是九尾狐》等都有上榜。

張基龍、惠利於《我的室友是九尾狐》中合作，化學反應大到網民多次誤傳惠利已跟現實男友柳俊烈分手！

近年因為疫情關係，相信不少人都多咗留喺屋企煲劇。太多選擇又不知道該看甚麼？不如參考一下由外國權威影評網IMDb選出的20套2021年上半年最受歡迎韓劇！

▼▼▼點擊圖片查看結果▼▼▼

+15
+15
+15

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

2021韓星IG追蹤人數排名TOP 20

不少韓星都會開通Instagram帳號，方便與粉絲溝通。不少知名度高的偶像，例如太妍、泫雅、車銀優等，IG都有至少1500萬名follower。哪20個韓星的IG帳戶擁有最多follower呢？

+35
+35
+35

同場加映：16個私下會抽煙的韓星

吸煙與否，雖然是個人的自由，但不少人都認為吸煙者的形象不良好，偏向不會考慮選擇吸煙者為交往的對象。在韓國，現時大約有1100萬名煙民，當中包括不少藝人明星。以下這16名韓星，就曾經直認是煙民，或者被拍到私下抽煙的照片。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+10
+10
+10

點擊原文查看完整內容：【《遺物師》李帝勳食煙勁自然原來是真煙民　16個私下會抽煙的韓星

肥仔金正恩減肥成功？神隱一個月輪廓縮一圈？一個細節證明他變瘦
光洙告別《RM》韓網票選取代人選Top 9　李相燁、撞樣籃球員上榜
李光洙《Running Man》7個代表性花名　長頸鹿外最爆竟不是光凡達
LAY現身EXO MV惹韓粉怒　7個沒參與活動的韓團中國籍「幽靈成員」
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。