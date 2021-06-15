撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-15 15:00

說時遲那時快，2021年轉眼間已經過去一半了！在這半年間，有超過50套韓劇上線，大家又看過幾多套？外國影評網IMDb近日評選2021年上半年最受歡迎的20套韓劇，最近熱播的《某一天滅亡來到我家門前》、《我的室友是九尾狐》等都有上榜。

張基龍、惠利於《我的室友是九尾狐》中合作，化學反應大到網民多次誤傳惠利已跟現實男友柳俊烈分手！

近年因為疫情關係，相信不少人都多咗留喺屋企煲劇。太多選擇又不知道該看甚麼？不如參考一下由外國權威影評網IMDb選出的20套2021年上半年最受歡迎韓劇！

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2021韓星IG追蹤人數排名TOP 20

不少韓星都會開通Instagram帳號，方便與粉絲溝通。不少知名度高的偶像，例如太妍、泫雅、車銀優等，IG都有至少1500萬名follower。哪20個韓星的IG帳戶擁有最多follower呢？

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同場加映：16個私下會抽煙的韓星

吸煙與否，雖然是個人的自由，但不少人都認為吸煙者的形象不良好，偏向不會考慮選擇吸煙者為交往的對象。在韓國，現時大約有1100萬名煙民，當中包括不少藝人明星。以下這16名韓星，就曾經直認是煙民，或者被拍到私下抽煙的照片。

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