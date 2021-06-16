撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-16 17:56

無綫（TVB）與ViuTV之間的電視大戰愈演愈烈，同是燒腦偵探類型綜藝，TVB的《死因有可疑》和ViuTV的《嫌疑事件簿》同時在晚上10點半播出，雖然兩台播映前做足宣傳做勢，但觀眾反應麻麻。

ViuTV《嫌疑事件簿》截圖

ViuTV綜藝節目近期大獲好評，繼《ERROR自肥企画》及《考有Feel》等話題作後，日前（14 日）又推出偵探類真人騷《嫌疑事件簿》。但TVB亦於同日（14日）晚上10點半播出同為查案類型遊節目《死因有可疑》，兩台大戰愈演愈烈。

TVB《死因有可疑》截圖

但有眼利網民指節目卻與韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》及內地湖南衛視芒果TV的《明星大偵探》非常相似，不只是遊戲形式，就連畫面風格都非常相似。但兩套燒腦偵探類型綜藝首播後觀眾反應平平，有網民指「製作粗疏有穿崩位」、「演技勁差觀眾同演員代入唔到」、「情節混亂」、而且「節奏慢，拍唔出個Feel」，不少網民都感嘆，現在TVB綜藝大不如前，更笑言如果重播以前作品，收視分分鐘比現在的節目更高。

左為TVB《死因有可疑》畫面截圖，右為韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》海報。

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+ 10 + 10 + 10

早前有連登網民全程評論TVB綜藝節目《開心大綜藝》，更發文「睇緊開心大綜藝 無線真係執得」，直指節目低質，引來大量網民留言，指「完全唔知做乜Ｘ」、「onX當有趣」，又指由67歲的曾志偉負責年輕人的綜藝節目，實為本末倒置。

TVB《開心大綜藝》被網民批評只識炒冷飯，「所謂創意原來又係扮女人」。（電視截圖）

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無綫為旗下藝人胡鴻鈞推出「胡鴻鈞幸福攬枕」，更在廣告中說：「攬住『胡鴻鈞幸福攬枕』，就好似攬住Hubert真人咁幸福！」令網民一頭霧水，腦中出現了十萬個為什麼。明星會推出周邊十分普遍，而由粉絲自製的小周邊更是百花齊放。除了製作精美十分有心的商品之外，有時也會出現極度獵奇的產品。其實不止明星，很多名牌、潮牌都推出過令人莫名其妙的商品，但仍十分好賣。

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