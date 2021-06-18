撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-18 13:21

校服象徵純真，穿著校服的少女特別清純可愛。尤其是日本校服，不用款式有不同的獨特之處，不少女生即使在畢業後都會特地買制服作為打扮服飾。媒體進行了穿校服最可愛的女星投票活動，選出以下10位。

日本投票網站《Ranking Goo》早前公布大約5000位網民的選出「穿校服最可愛女星」的投票結果。以下這10位女星，個個清純可愛，哪一位你最喜歡？

【10】齋藤飛鳥。（網上圖片）

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同場加映︰日18歲萌妹用手機畫人像畫爆紅 月賺百萬円開教室只講一句就落堂

科技日新月異，手機的功能越來越強大。最近日本有位18歲爆紅少女畫家，她的畫作風格奇幻得來帶仙氣，人物表情畫得十分細膩。不過最厲害是這些作品竟然都是用一部手機畫出來的！

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同場加映︰日童星野野村香音長成仙氣美女 無辜大眼長腿網民讚：真人Alita

童星長大崩壞的例子大家見得多，順利保持美貌的卻很少，日本童星野野村香音就是其中一人。長大後的她不僅沒有崩壞，還不負眾望長成仙氣美女，網民發現她在網上晒長腿的照片，直接激動指︰「培育成功！」

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