撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-18 07:00

早前沙田大涌路發生致命交通意外，導致小巴司機身亡，分別有兩位涉事女司機涉嫌危險駕駛被捕。最近，日本同樣有一單關於女性司機交通意外的案件備受網民關注，事發於去年5月，一名年約30歲的女性在吸食毒品後駕駛著價值2000萬日圓的白色高級房車，被警方攔截問話期間突然踩油門離開，並高速撞向行人路上的途人後逃逸，經過一輪擾攘後才正式被逮捕，而無故撞傷的途人則送院後不治身亡。

案件於今年3月有最終判決，女司機被控肇事逃逸和使用違禁藥等多項罪名，可是最後只被判5年有期徒刑，吸毒佔1年半、肇事逃逸佔3年半，不少人質疑處罰過輕、無法彌補殺人之罪，引起全國網民不滿，更有人懷疑女司機是超有錢的名媛才會獲得輕判。

事件不斷發酵，日本媒體《週刊文春》和《FRIDAY》分別找到涉事女司機的同學和前夫爆料，揭開這位聲稱從美國回流日本的「白富美」名媛真面目，原來背後藏著淒慘身世和成長經歷......

👇👇👇點擊圖片看「大田區暴走肇事逃逸事件」女司機真實身份與內幕👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：每個人都有一段屬於自己的故事，即便是曾經誤入歧途、作惡多端的不良少年，只要社會給他們機會重新改過，也有可能出現大逆轉。日本22歲少女偶像戦慄かなの就是個好例子，她自小被母親疏忽照顧及校園欺凌，結果跳樓自殺不遂，她在絕望與餓死邊緣為了生存而犯法，分別加入未成年偷竊集團和售賣女高中生穿過的內褲，最後被警察逮捕判入少年院。可是，奇蹟竟發生在這位非常反叛的不良少女身上，現在她居然成為了一位偶像和非牟利慈善機構的理事長！到底她經歷了什麼？

👇👇👇點擊圖片看不良少女偶像戰慄かなの變NGO理事從良經過👇👇👇

+ 33 + 33 + 33

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

點擊看全文：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死弟整理遺物驚揭絕望死亡過程