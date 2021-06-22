撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-22 17:23

以日本AV界傳奇導演村西透為主角的人氣Netflix劇集《全裸監督》，第二季將會於本月24日正式上架，相信劇迷們都非常期待。說到色情影片行業，除了女優之外，印象中其他幕後工作人員都是以男性為主，但原來行內都有極少數的AV女導演！電視節目訪問一位在著名成人影片公司「SOD」擔任AV導演的25歲女生，雖然她還是剛入行的新人，但已拍攝過7－8部作品，而且還是早稻田大學畢業的學霸！到底為什麼這位女生願意拿著名牌大學的畢業證書投身色情行業？

日本的色情影片行業一直是男性為主導的團體，幕後工作人員的男女比例是9：1。不過日本最大的成人影片公司之一的「Soft On Demand（SOD）」卻願意顛覆這個觀念，公司內有近3成女性員工，月刊的總編輯也是由女性擔任。最近，日本網絡電視台ABEMA節目《給与明細》，訪問了這家公司一位女新人導演「きっしー（Kissy）」，女性AV導演在色情影片界非常罕見，而畢業於名牌大學的精英入行就更加稀有。

節目組跟拍這位剛畢業便投身AV事業的女生，很多人都以為做AV導演是一份「筍工」，但其實有苦自己知！除了需要周末加班剪片、拍攝時間朝6晚10，人工和福利亦沒有想像中好，大家猜猜做AV導演每個月賺多少？

👇👇👇點擊圖片看25歲AV女導演きっしー（Kissy）工作的一天👇👇👇

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最近有部以日本成人影片（AV）產業的漫畫在網上爆紅，一位叫蛙野エレファンテ的AV男優將自己的親身經歷畫成漫畫《AV男優はじめました（我開始做AV男優了）》，這位身份成謎的作者前日亮相電視節目，親自分享入行經歷、「中伏」汁男初體驗等內幕消息，原來他竟然是位全職上班族，白天就像普通人一樣上班、晚上放工便直接到片場拍AV，有時甚至要請假拍片！

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

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