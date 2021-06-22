撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-22 18:18

一年容易又到2021年年中，上半年因為疫情反覆，大家都不太好過。想知道接下來下半年運程如何？日本人氣占卜師 紅 たき 為大家分析2021下半年12星座整體運程！

2021年都過了一半，還在埋怨被上半年生活壓得喘不過氣，期望下半年可以逆轉劣勢？日本人氣占卜師 紅 たき 分析2021下半年12星座整體運程，雙子座不利轉換工作？金牛座對異性太好被誤會？與其怨天尤人，不如早著先機讓自己變得更好！

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你自問是個愛情至上的痴心情人嗎？願意為情人犧牲自己，在愛情面前不顧一切？以下5個痴情星座，堪稱絕世好情人，能願意為愛犧牲。如果大家的戀人是以下星座，記緊要好好珍惜不要輕易放手！

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說到新一年的運程，大家大多聯想到生肖或星座。但日本知名占卜網站最近公布了2021年最強運勢排行，集合了星座、生肖、血型，似乎更準確！一起來看看在這576個組合中，大家2021年的運勢如何。

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