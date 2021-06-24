落雨天衫褲濕晒點好？韓節目6招快速乾衣　風筒加一小物最快變乾

開罐
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連續下雨數天，除了要取消好多戶外活動，其中一樣生活上令人煩惱的，就是出街令衫褲弄濕！韓國媒體YTN的節目《POINT》早前介紹了6種快速乾衣法，原來用風筒吹乾衣物要加一樣嘢就可以事半功倍，而有個小家電更可以令小物快乾，想不到晾衫都咁有學問。

下雨天，最怕就是弄到鞋和襪都濕。在學校或者公司又無法即時換衫換襪可以點？以下這6個由韓國節目《POINT》介紹的快速乾衣法可能幫到你！相信不少人都試過用風筒吹乾衣物，但原來只要再加多一樣東西，就可以能乾衣速度更快。

▼▼▼點擊圖片查看6招快速乾衣法▼▼▼

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想除濕，其實不一定要用抽濕機！韓國媒體《AJU NEWS》早前列出9種「不用抽濕機可以除濕的方法」，只要利用以下9樣物品，就可以達到除濕和除臭的效果。

👇👇👇９個不用抽濕機也可除濕方法👇👇👇

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