撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-24 16:43

連續下雨數天，除了要取消好多戶外活動，其中一樣生活上令人煩惱的，就是出街令衫褲弄濕！韓國媒體YTN的節目《POINT》早前介紹了6種快速乾衣法，原來用風筒吹乾衣物要加一樣嘢就可以事半功倍，而有個小家電更可以令小物快乾，想不到晾衫都咁有學問。

下雨天，最怕就是弄到鞋和襪都濕。在學校或者公司又無法即時換衫換襪可以點？以下這6個由韓國節目《POINT》介紹的快速乾衣法可能幫到你！相信不少人都試過用風筒吹乾衣物，但原來只要再加多一樣東西，就可以能乾衣速度更快。

▼▼▼點擊圖片查看6招快速乾衣法▼▼▼

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韓媒推9種土法吸濕

想除濕，其實不一定要用抽濕機！韓國媒體《AJU NEWS》早前列出9種「不用抽濕機可以除濕的方法」，只要利用以下9樣物品，就可以達到除濕和除臭的效果。



👇👇👇９個不用抽濕機也可除濕方法👇👇👇

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同場加映：潮濕天2種鞋最易腳臭 防腳臭方法

不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？首先要了解為甚麼會出現腳臭。根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

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