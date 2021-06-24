撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-24 18:26

蒼井空自爆真實生日！作為一個老司機，相信都知道蒼井空的日生是假的，可是她從來都沒有公佈過自己的真實生日。近日她在YouTube頻道中自爆真正出生日期，更大show駕車證，大方公佈自己本名。

報細數是不少AV女優常見的現象，被網民稱為「蒼老師」一代AV女優蒼并空也不例外，可是從來都沒有人知道，蒼老師的真正生日是何日。最近謎底終於揭開，連附牽扯出假生日（11月11日）的秘密，原來當年使用這個生日，背後有一段故事。而她在官方資料上寫的出生年份是1983年，原來跟真實也有出入。雖然蒼老師一直受到網民喜愛，但也有不少惡意留言攻擊，老師超高EQ回應，令網民拍爛手掌。

蒼井空原來已經20歲。（YouTube截圖）

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各位是否聽過白石茉莉奈嗎？入行至今8年，有著「AV界最強人妻」之稱，廣大影迷更會叫她一聲「白石媽媽」。在現實世界中，原來白石真的已經結了婚，而已有了一個兒子，卻因此引起了不麻煩。白石茉莉奈出道至今，面對每年大量年輕少女的挑戰，一直站在業內頂端，對於已經年過三十的老將來說可，謂極度難得，亦證明她有後輩難以超越的長處。經歷了離婚危機、兒子發現她拍AV，到被片商雪藏，白石一一完美化解。到底她是如何一步一步走到今天？

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由日本男士雜誌《週刊Asahi藝能》舉辦的「現役AV女優總選舉」，今年大熱的三上悠亞只得第二，打敗她的更是一出道以來就「亦敵亦友」的女優，鄰家女孩感滿滿的新人水卜櫻，亦有殺入TOP 5，拍住幾位大前輩，一點都不失禮。立即來看看TOP5女優，及她們的故事吧！

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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