撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

早前日本求職情報網媒「doda（デューダ）」公布了日本上班族們最想跳槽的30間超高質公司，能夠進入名單上榜的企業中工作，是每位打工仔夢寐以求的事。其中時裝集團「マッシュホールディングス（MASH Holdings）」更是年輕人們最憧憬的工作，這家公司被稱為「全日本擁有最多美女的企業」，有百分之九十的員工都是懂得打扮的女性，有節目潛入總部大樓揭開這家公司的神秘面紗，就連男主持都感歎：「這裡簡直是天堂！」

各位女生們可能對「マッシュホールディングス（MASH Holdings）」這個名字感到陌生，但其實它是著名日本時裝牌Snidel、Lily Brown、家居睡衣品牌gelato pique的總公司，日劇女神石原里美、桐谷美玲等都有穿過旗下的衣服。作為時裝大牌，這家公司的辦公室和員工也是超高水準級別，不但擁有「全日本美人最多公司」的美稱，總部大樓的設施更是令所有打工仔羨慕不已！

綜藝節目「その他の人に会ってみた」的主持人首次公開這間「美女公司」的辦公室內部，當他走進大樓時，便被一間裝修時尚的寬敞開放式自助餐廳所吸引，細問之下居然是員工飯堂......

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同場加映：不少香港打工仔嚮往在Google、Apple等國際科技巨企上班，除了人工高、福利好，還能享受「五星級」環境的辦公室！近日日本大型轉工求職情報網媒「doda（デューダ）」，向5000位在職人士進行問卷調查，主題「如果現在要跳槽的話，你最想去哪間公司？」。調查結果讓人意外，榜首竟是一間歷史悠久企業，此外，嚴重受疫情影響的航空業竟然還名列前茅？！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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