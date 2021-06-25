撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-25 18:31

【職場欺凌／職場生存之道／職場文化】 職場最怕被老闆炒？非也，職場最怕的，是老闆逼你自己辭職，連賠一個月代通知金都慳返！近日網上熱話「老闆想讓你離職會有哪些暗示」，有網民就分享，如果「腦細」無端端幫你做職涯規劃、公司內部轉職等等，總之突然關心你，就是逼你辭職的先兆？！

《愛回家之開心速遞》劇照

被炒，不算最可怕。最可怕的是老細想逼你走，但又不想解僱你賠一個月代通知金，只好出盡辦法逼你走。近期，網上熱話「老闆想讓你離職會有哪些暗示」，有網民指老闆突然關心你、HR無端端找你單對單談心，原來都是想逼你走的先兆？！不想被壓逼卻懵然不知？即看以下N種暗示，看看老闆最近與你的對話，是否有言外之意。

👇👇👇按圖看老闆想逼你辭職的N種暗示👇👇👇

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有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？

不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

同事有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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同場加映：老鬼教FreshGrad 14個職場生存技

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

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