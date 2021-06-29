撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-29 07:00

無綫（TVB）近日於凌晨時段陸續重播放經典青春偶像劇，繼《撻出愛火花》後，近日接著播放《當四葉草碰上劍尖時》，雖然劇集由首播至今已今18年，但對不少8、90後來說，依然是心中經典的偶像劇之一。因此重播後依舊引起不少網民熱議，紛紛懷念當年對劇集的熱愛。但在全盛時期的TVB，青春偶像劇又豈止一套！以下6套經典你又最喜愛哪套？

有傳TVB之所以重播一系列經典偶像劇，是為了對撼ViuTV《調教你MIIRROR》及《大叔的愛》，能否對撼成功就見人見智，但TVB往年曾經出產的青春偶像劇受觀眾歡迎的確是事實。

（網上圖片）

經典之作必數《當四葉草碰上劍尖時》

以四葉草系列首部作品《當四葉草碰上劍尖時》為例，於當時較少偶像劇的電視市場中實屬少見，加上當年用上大量真．年輕演員，例如劇中的主角2R的黃婉佩、「神之馬壯」黎諾懿等都不過23歲，而已貴為視后的唐詩詠樣子還超青澀，隨時比今時今日《#後生仔傾吓偈》中的後生仔還後生。加上情節風格夠young，追夢、熱血、愛情齊備，當年更成功引起觀眾對劇中運動劍擊的關注，試問現在還有多少TVB劇能做到同一效果?

《四葉草》中的唐詩詠被網民讚樣子清純。以往曾有網站舉辦過「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠打敗其他「四葉女」陳自瑤、龔嘉欣等以高票當選。（《當四葉草碰上劍尖時》截圖)

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同場加映：17個明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：網民一字摧毀16套經典電視劇

電視劇改得一個好名字，除了能表達劇集內容和風格，亦讓觀眾留下深刻印象。可大家又有沒有想過，於劇名中加一個字，便能顛覆該劇於你心中的形象？近日有網民拋磚引玉，開PO邀請各界網民「一人改一個字摧毀一套電視劇」，引來不少創意回覆，經典劇如《新紮師兄》、《絕代雙驕》，甚至是本年度的韓劇《驅魔麵館》都無一倖免，統統畫風突變變了樣！

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