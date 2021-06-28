撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-28 17:25

鄧麗欣（Stephy）和台灣男星王子（邱勝翔）於2018年譜出相差6年的姊弟戀，去年年尾更一度傳出婚訊，但二人卻於27日晚上突然宣布分手，讓人大感可惜。圈中有 不少姊弟戀情侶，但每對的結局卻大大不同，有人從一開始就不被看好，對有情侶二人相差16年仍依然甜蜜。

鄧麗欣（Stephy）和台灣男星王子（邱勝翔）於2018年譜出相差6年的姊弟戀，去年年尾更一度傳出婚訊，但二人卻於27日晚上在突然宣布分手（IG／＠stboo）

【1. 鄧麗欣、王子】



鄧麗欣（Stephy）、王子（邱勝翔）曾經為唱片公司金牌大風的同門師姐弟，但當時Stephy只表示二人只是認識的關係不太熟絡，直至由共同好友應采兒拉紅線才擦出愛火。自2018年承認戀情後，二人就不時會在對方IG高調放閃。Stephy曾指「唔介意另一半年紀比我小，年齡差距唔係一個問題，溝通到就得。」

但二人於昨晚（27日）在IG互Tag宣布分手，Stephy在帖文中表示「不一定擁有才是快樂」，又指「世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福」。外界猜測二人自疫情長期分隨兩地，聚少離多的緣故而分手，消息一出，不少粉絲大呼可惜。

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