撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-29 16:14

近幾年越來越流行「速食電影」，製作者會以懶人包短片方式，將電影剪接為10分鐘以內的影片，再用精簡的旁白交代故事內容，甚至是結局，當中最有名的YouTuber就是「谷阿莫」的「N分鐘看完一部電影」系列。這類影片嚴重侵犯版權，卻一直「無皇管」，導致電影業界和片商非常不滿，最近日本終於有首位因為製作及上傳「速食電影」短片而被警方拘捕的YouTuber，節目請來專家分析這類影片越來越猖狂的原因，街訪市民對於懶人包電影的看法，到底看過侵權影片的觀眾是否需要負上刑責呢？

日本新聞及資訊節目《スッキリ》報道，本月警方以「違反著作權法」拘捕了3名YouTuber，涉嫌製作及於網絡發布針法版權的影片，法律專家估計他們將面對最高10年監禁和罰款最多1000萬日圓。

他們將長達2小時的電影重新剪接，並以懶人包形式呈現出來，變成10分鐘內的短片，手法類似香港人熟悉的YouTuber「谷阿莫」。這是日本首宗因為「速食電影」而被捕的案例，相信之後把關會越來越嚴緊。

節目更分析了都市人愛看這類影片的原因，又指電影業界受影響虧損了超過956億日圓，我們作為觀眾又是否需要負上刑責？

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同場加映：人類和電影都有一個共通點，就是「最怕改壞名」，好的標題和名字不但能夠吸引觀眾入場觀看，更能達到最有效率的宣傳效果；反之亦然，一個改得差的電影譯名可能會直接影響票房！最近，電影《空中謎航（Horizon Line）》在日本公開上映日期，但在片商翻譯後卻引起網民熱議，原來日文版片名居然變成《我跟前男友搭輕型飛機卻發現機師死了》，海報推出後立即被各方吐槽譯名「太垃圾」、「完全是將故事寫在標題上」。

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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