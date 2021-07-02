撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-02 07:00

【防曬/@cosme推介防曬產品/夏天防曬/防曬推介】周末天氣酷熱，高氣溫度33度。炎炎夏日，不想曬黑或曬傷，記得要適時塗上防曬啦。台灣@Cosme公布的「臉部防曬10大排名 」，有上榜的不少平價防曬好物，最平一款$70就買到。

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美妝網站@cosme不時會公佈化妝、護膚及個人護理產品的評分榜單，最新公布過去6個月網民好評的臉部防曬排名中，不乏親民開架品牌，當然長期在日本銷量稱霸的ANESSA亦有上榜。敏感肌的朋友想成分較溫和應選用哪一款？哪一款是CP值最高？

【Top 10】Eau Thermale Avène 水漾日常防曬乳液

零售價： $168 / 40ml

防曬系數：SPF30 PA+++

質地非常輕透，擠出來清爽如就像乳液，但上臉又沒有乳液容易有的黏膩感，使用起來很好推勻，適合所有肌膚，特別適合缺水肌膚使用。

【Top 9】Nivea抗油光清爽防曬隔離乳

零售價： $79.9 / 50ml

防曬系數：SPF50+ PA++++

清爽質地且防曬力高，主打超清爽輕盈不黏0負擔，極易推快吸收，一搽滲透肌底，含美肌保濕成分，令肌膚持久水潤柔滑。透薄細緻，不易致粉刺/痘，輕易卸除。

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消委會早前評測30款防曬產品，結果發現8成樣本不符合其標示的SPF防曬度數。《開罐 Opener》整理當中7款獲消委會高評分、價錢在$200以內的高質防曬！

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除了精選以上7款高評分防曬產品，消委會也提供不少使用防曬的貼士，包括塗防曬的份量、是否需要卸妝、相隔多少時間便要補塗防曬等，大家做戶外運動時記得留意！不少人塗防曬都會犯一個錯誤，即睇最後一張卡的貼士。

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同場加映： DONKI/一田9款大熱止汗用品 除體臭紙真係work？附＠cosme排行榜

夏日炎炎，一出街就容易出汗，特別是腋下位置容易出汗的人，隨時走多兩走連頭髮都變得又濕又笠，令人厭煩！這時止汗除臭產品就派上用場了。《Opener》記者行勻DONKI、莎莎化妝品及一田百貨美妝專櫃部，精選9款$50以下大熱止汗除臭用品，以及香港都買得到、日本美妝網站@cosme推介的5款好評產品。

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