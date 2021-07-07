《小魔女DoReMi》真實結局曝光！音符失蹤、羽月破產等劇情超暗黑

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-07-07 22:00

「人生中看過最有意義的動畫？」大家看到這句想起的是哪部動畫呢？相信很多人都會想起童年中的《小魔女DoReMi》，這部動畫不僅是8年級生對於魔女的初次認識，更是讓我們學到更多關於友情與家庭意義！先前在網路上引起討論的就是《小魔女DoReMi》的小說版，內容不僅將小魔女7人的後續故事詳細寫出，算是給粉絲們一個完整的結局啦～就讓我們一起來看看吧！

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以上就是小說版《魔法DoReMi》中每個角色的結局啦～不過因為這版小說只有在日本販售，沒有引進香港（如是內容有誤差請見諒），而且聽說製成動畫的可能性也很低～所以有興趣又會一點日文的朋友們，還是可以到日本的線上書店找找看囉！

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