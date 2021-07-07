撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-07 07:00

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）於7月7日生日，其粉絲神徒們笑指是「七七盧瀚霆」。而後援會早前就在尖沙咀巨型廣告牌前派發生日手幅，更惹來千名粉絲追教主生日巴士，場面墟冚。 Anson Lo在大熱BL劇《大叔的愛》飾演阿牧成功入屋，劇集播出期間更碰上他生日，其聲勢更一時無兩。《開罐》為近月因《大叔的愛》才入坑的神徒們，整合了他８個秘聞，讓大家對教主更加了解。

早前尖沙咀擺有大型教主生日廣告牌，過千神徒前往打咭，場面墟冚。

由《全民造星I》後被花姐睇中入男團MIRROR，有教主之稱的Anson Lo (盧瀚霆)7月7日生日，不少神徒（其粉絲的稱號)都紛紛在其大型生日廣告牌前打卡為教主賀壽，早前更因迫爆尖沙咀而引來警方到場了解。

有些神徒近月因《大叔的愛》才入坑，大家對教主的了解又有多少?《開罐》整合了８個有關他的秘聞，讓一眾新入坑的粉絲更了解他。

粉絲要知Anson Lo 8個秘聞：1.有個深膚色的家姐

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同場加映：大叔的愛｜40個港版還原日劇瞬間 巨根變大支嘢、Edan超越田中圭

由日劇改編的ViuTV劇《大叔的愛》播出首個星期，香港觀眾反應非常熱烈，好評如潮。雖然是電視台少見的BL題材，但在黃德斌、Mirror的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）加持下，依然吸引到一家大細坐定定追劇！港版《大叔的愛》之所以會成功，當然不少得劇組的用心和努力，只要有看過日版的粉絲便會知道這部劇有多個「神還原」細節位，再加入原創「港味」對白，超多爆笑位，《Opener 開罐》為大家數第1－3集《大叔的愛》中40多個經典場景的港日對照圖和還原瞬間！

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同場加映：大叔的愛｜驚見田一雄中文大學畢業！校友驗證田田有冇中大人特質

近日，有網民眼利發現《大叔的愛》第四集出現了田一雄（呂爵安飾）的履歷表，當中更顯示他畢業於中文大學中文系！於是網民在Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，廣邀一眾中大人，「試評論田一雄能否表現出中大人特質？」

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