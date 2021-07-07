撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-07 16:15

日本Lolita文化源自於法國的洛可可風格，服飾以連身裙和蕾絲為主，給人甜美夢幻的感覺，喜愛穿著這類服裝的人就被稱為「Lo娘」。穿著與眾不同的衣服外出要有相當大的勇氣，就算是在包容度高的日本也難免會引人側目，但當地竟有位38歲的Lo娘堅持每天穿Lolita娃娃裙長達20年，就連行山、滑雪甚至去沙漠都要穿！可是這個興趣卻令所有異性對她敬而遠之，恨嫁的她擔心40歲前也找不到男朋友，到底她能否覓得真愛呢？

日本綜藝節目《ノブナカなんなん? 》在一年前專訪了Lolita協會的會長青木美沙子，雖然今年已經38歲，但依然保持著凍齡童顏，全年365天都穿著縫滿蕾絲和蝴蝶結的Lolita連身裙。節目組貼身追訪這位傳奇級Lo娘的生活，發現她仍然與父母同住，家裡收藏著超過500套Lolita裙和50對娃娃鞋，花費超過1500萬日圓（約港幣105萬）。她表示Lolita是一樣非常「燒錢」的興趣，因此正職工作的薪金全都投放在買衣服上，即使快要40歲也幾乎沒有積蓄！

雖然Lolita生活為青木美沙子帶來不可言喻的快樂，但另一邊廂卻讓異性對她敬而遠之，導致她8年來都沒有男朋友。今年38歲美沙子本來打算在40歲前結婚，她在節目組的鼓勵下主動用Zoom等途徑結識異性，最後卻全軍覆沒。7個月後，工作人員最近再次聯繫青木美沙子了解最新情況，多番努力下她終於覓到真愛了嗎？

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同場加映：日女偶像被布甸狗「拯救人生」 30歲仍沉醉Sanrio、喪買5千件精品

日本公司「Sanrio」自1960年成立以來創作了不少廣受男女老幼喜愛、紅遍世界的卡通角色，例如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（CINNAMOROLL）和布甸狗等，基本上每位女生，甚至男生小時候都曾經擁有Sanrio系列的文具或精品。不過喜歡Sanrio並非小孩子的專利，一位快將30歲的女偶像因為曾被布甸狗「拯救」人生，從此瘋狂愛上這角色，除了收集超過5000件精品及毛公仔外，更以此為畢業論文研究主題，過著非一般的粉紅宅女生活！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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