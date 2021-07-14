去海外旅行的時候，有人會選擇住豪華的酒店享受一番，但亦有人認為其實住宿的用途只是用來睡覺，所以不想花太多錢在住宿上，所以會選擇便宜的民宿。不過，「一分錢一分貨」，價錢便宜的住宿，總有它比較遜色的地方，例如是交通不便、地方殘舊等。最近，韓國怪談節目《深夜怪談會》播出一名觀眾投稿的故事，事主4年前與丈夫同遊大阪時，就因為入住了一間廉價的旅館而「怪事頻生」...



事主是一名30代的韓國女生。在4年前，她跟丈夫在新婚後，打算到大阪度蜜月旅行。二人一同在網上搜查當地的住宿，並發現了一間每晚只需3000yen（約港元200）的別墅旅館。雖然位置遠離市中心，但價錢實在便宜，所以最後他們決定預約這間旅館。

事主和丈夫在網上預約了一間廉價別墅旅館。／《深夜怪談會》截圖

抵步後，因為不諳日語，又不熟悉當地環境，他們花了很長時間才找到別墅。雖然到達之後，他們發現別墅的真實樣貌比網上的相片更殘舊，而且一進門更有一陣發霉的味道，不過因為每晚只是3000yen，所以他們都沒有太大失落的感覺。不過，最後他們只是住了一晚就走了。到底發生了甚麼事？

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