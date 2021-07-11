《唱K小魚仙》出續集露芝亞個女做主角　網民想歪：係卵生定胎生

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-07-11 22:00

90後一定不陌生的《唱K小魚仙》除了角色備受網友討論外，劇中的歌曲更是朗朗上口。日前講談社旗下少女漫畫雜誌《なかよし》宣布，將為《唱K小魚仙》推出全新續作《唱K小魚仙aqua》，由前作女主角七海露芝亞的女兒來擔任主角，讓網友歪樓表示「是卵生還是胎生？」

新主角撞臉露芝亞！網友爆笑：媽媽基因太強

《なかよし》在官網指出，《唱K小魚仙》系列連載將在8月3日出售，登載在9月號刊物上，以露芝亞的女兒為主軸，展開新一段的青澀戀愛，當年的七大美人魚也將會回鍋大集合，不過由於《唱K小魚仙aqua》主角的樣貌與露芝亞幾乎一模一樣，也讓許多網友爆笑表示「媽媽基因太強」。

該消息不僅在日本引起討論，網友對於又一部童年回應吹起「二代風」感到有趣，由於美人魚的設定讓網友好奇「到底是卵生還是胎生」，PTT網友還開始玩起歌詞接龍，讓網友直呼「這則推文有聲音」，許多網友認為，《唱K小魚仙》好看的地方在於歌很好聽「漫畫沒歌聽這部看點在哪」、「該出有聲書了吧」。

延伸閱讀：《小魔女DoReMi》真實結局曝光！音符失蹤、羽月破產等劇情超暗黑▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

【相關圖輯】60萬人票選史上最愛漫畫 龍珠美少女十甲不入 火影海賊王輸給它（點圖看Top 50全排名）：

+ 31 + 31 + 31

延伸閱讀：

蠟筆小新媽媽根本不叫「美ㄧㄚˊ」 網友大驚：誤會20年！

《小魔女DoReMi》真實結局！音符失蹤、羽月破產 暗黑劇情超毀童年

傑出的一手！《鋼鍊》荒川弘惡搞毛澤東被炎上 親曝原因再惹中國網友崩潰

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】