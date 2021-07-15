消費券登記得如火如荼之際，大家又想好該去哪好好Shopping 嗎？若你打算購買服裝類或是運動衫褲鞋襪，不妨參考下文介紹的全港7大Outlet推介，以最優惠價錢購入心頭好！



相信以往大家去外地旅行時，尤其日本和歐洲，都會安排行程到Outlet大出血！雖然現時疫情關係只能留在香港，但大家亦不用失望，因為貴為購物天堂的香港還是有不少Outlet讓大家過購物癮！

位於海怡半島的新海怡廣場Outlet集合不少中高價潮流品牌。（資料圖片）

東涌東薈城名店倉雖然於地理上略為輸蝕，但於2019年進行翻新工程後，面積擴大近兩倍，齊集150多個品牌減價促銷，稱得上是最全面的Outlet。

東薈城中的Nike Factory Store為全港最大、樓高兩層，有齊各類別產品激減發售，比一般開倉好行得多！（網上圖片）

而若喜歡中高價位品牌的朋友，則可多留意位於葵涌的佛羅倫斯小鎮！內裏品牌可謂「貴精不貴多」，有不少市面較少見的品牌如BOTTEGA VENETA及BALENCIAGA，另外其官網亦會標明各品牌正進行的折扣優惠，方便掃貨前做好功課！

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同場加映：4大支付平台優惠懶人包

消費券4間指定電子支付工具營運商八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go 拍住賞，各營運商為「搶生意」爭相推出各種登記迎新優惠，分別送出額外增值額及指定商戶優惠！除了最多有「加碼」最多$5000，近日再有支付工具營運商出奇招，推出超奇特獎賞如麥當勞全年365個巨無霸餐及與近期娛樂紅人七仙羽（七師傅）的譚仔見面會獎賞。

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同場加映：何謂成功登記消費券？

【5000元消費券／消費券／電子消費券／消費券短訊／抽查】政府5000元消費券計劃開始接受登記近一星期，相信不少登記市民已陸續收到短訊。不過別以為收到短訊便等於完成或成功登記！只因各種申請方式程序略有不同，加上近日有市民收到「抽查短訊」，被指需接受「在港居住」抽查。究竟何謂真正成功登記？成功登記又該收到多少個訊息？下文一一為大家解答清楚！



不論使用電子（有或沒有智方便）或書面登記，最後均會收到短訊通知作為成功登記的參考。但由於各種登記方式的程序略有不同，登記人士收到的短訊數量亦會有所不同。《開罐 Opener》為大家整合出4大類登記人士，成功申請消費券所需收到的短訊數量。

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書面登記或被抽中要抽查人士又何謂登記成功？點擊全文睇清楚：消費券你真的成功登記了嗎？收到多少個短訊？各類申請一文看清