做小三有著數？網友自爆兼列5大優點　仲話佢存在令正宮更安心？

撰文：TVBS新聞網
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每個人對感情都有自己的看法，或許有些觀念，和你的有些許出入，但我們都可以用尊重的態度去看待，不過，近期卻有女網友在Dcard上發表「我喜歡當小三」的貼文，列舉出當其他人感情中第三者的好處，自詡為「助攻小三」，認為就是因為有她的存在，男方才不會想東想西想分手，衝擊三觀的想法，立刻引來眾多網友激烈討論！

▼▼▼按圖即睇女網友列當「第三者」的優點▼▼▼

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網民熱議

而這篇貼文一發布，就引來了超過700則留言，網友將她的文章稱為「奇文共賞」，奇特的邏輯和想法，已經顛覆一般價值觀了，也有網友點出，既然她是支持「多個伴侶」，就應該去尊重對方正宮的意願，而不是躲在暗處踐踏別人還得意洋洋，也有網友可憐她，認為只是還沒遇到適合的對象，才會讓她的感情觀扭曲，「你的人生你自己決定，在不影響、不傷害其他人的前提下怎麼做都好。」看完女網友的「小三論」的你，怎麼看的呢？

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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