如果你也有看《全裸監督2》，裏頭除了走清新氣質派的恒松祐里之外，你一定也有注意到在其中飾演了酒店小姐「沙也加」的這位個性美女。高冷微殺的眼神、看似愛理不理的表情，莫名的更誘人，怪不得讓阿敏愛得如此無法自拔（笑）。她是「西內麻里亞」，對常看日劇的各位來說應該都不算太陌生，自從 2017 年因為毆打經紀公司社長被日媒封殺後，神隱至今四年的時間，這次終於透過《全裸監督2》正式復出，讓許多粉絲又驚又喜！

文：Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）



福岡出身的西內麻里亞 14 歲就以模特兒身份出道，擁有高挑、勻稱有致的好身材，當年憑藉日劇《正義的夥伴》、《山田君與7人魔女》爆紅，加上身兼演員、歌手身份，被譽為是安室奈美惠的接班人。

想當年的西內麻里亞出演的日劇《也許很突然，明天我要結婚了》創下日本富士電視台收視新低，也正是如此才爆出掌摑公司社長的醜聞，不過這次她靠著《全裸監督2》完美翻身，尤其她在劇中每一幕都堪稱畫報等級，復古妝髮更為她的精緻五官增添冷豔神秘感，雖然戲分不多，但在主要演員身旁卻毫不遜色，甚至更耀眼。這就來看看西內麻里亞還有哪些魅力值得發掘！

▼▼▼即睇西內麻里亞的劇照&日常美照▼▼▼

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《我姊是惡魔》、《SwitchGirl 變身指令》走紅，被讚「魚干女」綾瀨遙再現！

時裝雜誌模特兒出身的西內麻里亞首次出演電視劇《正義的夥伴》就受到不錯的關注，她在劇中飾演「森山知佳」，那時的她還略顯青澀、可愛，接著又出演了另一部漫改作品《SwitchGirl 變身指令》獲得了網友的一致好評。她在劇中的角色是標準外出亮麗、在家卻邋遢到不行的女高中生，毫無包袱的演出被讚宛若是當年演出《魚干女又怎樣》的綾瀨遙，演技生動又自然！

《山田君與7人魔女》吻戲多到變到習慣？！

另外還有另一部讓西內麻里亞知名度大開的，就是號稱有著「最多吻戲之一」的日劇《山田君與7人魔女》，西內麻里亞更曾在節目中表示，吻戲已經多到習慣了，畢竟該劇的角色設定就是要靠著接吻才能使出魔女的超能力，粉絲們應該都很羨慕男主角山本裕典吧（XD）。

▼▼▼即睇西內麻里亞過去出演劇集及代表作《全裸監督2》預告▼▼▼

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《全裸監督2》搭檔滿島真之介，復古裝扮上演火辣戲碼

當然，2021 年剛推出的《全裸監督2》也將成為西內麻里亞的代表作之一，作為復出後的第一部作品，其實官方在正式宣佈出演名單之前網路上眾說紛紜，有許多網友都稱她將會飾演 80、90 年代的傳奇 AV 女優「樹真理子」，雖然最後並沒有成真，但在劇中還是有令人看了臉紅心跳的「女上男下」激情戲碼。老實說，比起村西透和女優們的感情線，西內麻里亞所飾演的「沙也加」和滿島真之介飾演的「阿敏」之間相愛，最終卻愛不得的下場，更是令人揪心。

羽球運動員出身，曾經奪下福岡縣賽四連冠！

然而除了模特、演員身份之外，西內麻里亞其實還同時是一名羽球選手、也身兼創作歌手身份！相當有運動細胞的西內從小學就開始打羽球，更曾經在故鄉福岡獲得了福岡縣賽四連冠，最後為了專心發展演藝事業才止步。據說日本橄欖球運動員西内勇人、西内勇二就是西內的堂兄弟，家人們都挺有運動基因！

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自創曲 MV 獲千萬點閱，聲線爆發力十足

至於西內在音樂領域也發展得有聲有色，當年 2014 推出首張專輯《LOVE EVOLUTION》就獲得了當年日本唱片大獎新人獎和最佳新人獎，2015 年更是發表了第一首由自己作詞、作曲的作品《ありがとう Forever...》，MV 至今已經累積了超過千萬點閱率，渾厚、充滿爆發力的歌聲，溫暖又耐聽。這麼有美麗又有才華的西內麻里亞，不追可惜了吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《AV帝王2》魅力女二「沙也加」！西內麻里亞睽違四年復出，高冷美顏、火辣身材不減當年！】