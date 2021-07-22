點解寧願買貴貨？網民十大花費原因　偶像代言、品牌信仰都不及它

消費者意識不斷抬頭，大家不再盲目受廠商洗腦，每天都需要花錢的你，甘願多花一點錢消費的理由有哪些呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點，10大願意讓網友心服口服，用鈔票下架產品的十大原因，看快筆記下來，下次血拼就用這些理由（誤）！



▼▼▼以台灣網民為例，即睇讓人願意多掏錢消費的十大原因▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『消費者願意多花錢購買因素』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】