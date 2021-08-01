炎熱的夏天最適合聽恐怖故事「納涼」，最近日本節目介紹了一個關於「被詛咒玩具」的真實故事，一位年輕媽媽因為買了二手商店的玩具小火車給3歲的兒子當生日禮物，而不幸地惹上禍，詭異的事情不斷發生，年幼的兒子看到玩具便不斷大哭大鬧、深夜意外受傷送院等，這位媽媽決定在玩具底下貼上辟邪的符咒，卻迎來超慘下場......



這件「被詛咒的玩具車」在日本夏季特備靈異節目《真夏の絶恐映像 日本で一番コワい夜》登場，它原本的擁有者是一位叫石塚三紗的年輕媽媽，育有一名3歲兒子。她的兒子特別喜歡巴士和小火車，每次到遊樂場玩耍時都會興高采烈地奔向小火車，亦會撒嬌讓媽媽買這些玩具給他。有一次，石塚經過二手回收店時發現了價錢便宜又新淨的玩具火車，便買下來當作兒子的生日禮物，誰知不幸從此降臨在他們家！

3歲的兒子看到禮物後不但沒有覺得高興，更表現害怕，一邊哭一邊跑到媽媽的身邊躲避。除此之外，不幸的怪事連環發生，兒子在夜裡摔倒撞向玩具火車，流血不止要送院縫針。媽媽驚覺勢色不對，於是決定將辟邪的符咒貼在玩具底部，誰知之後才是真正恐怖事情的開始......

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同場加映：日空姐家中物品詭異移位 閉路電視揭「賊人」恐怖真身

你有沒有試過放在房間的東西離奇失蹤，又或者雪櫃的飲品無緣無故被喝光？早前，日本有位空姐在長時間的飛行工作後，回到自己一個人住的公寓，卻發現家中彌漫著詭異的違和感，雖然沒有貴重物品和財物損失，卻隱約感到有被人侵入的痕跡，例如放在浴室的洗手液變得空空如也、本來排列整齊的電視機遙控器胡亂擺放等，為了以防萬一她決定在下一次離家前安裝一部閉路電視，一探究竟。數天後，她翻查CCTV的影像紀錄，結果看見了令人毛骨悚然的影像，這單案件比她想像中更加嚴重！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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