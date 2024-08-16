鬼節又到，分享一個日本的怪異事件給各位「應應節」。日本節目曾介紹了一個關於「被詛咒玩具」的真實故事，一位年輕媽媽因為買了二手商店的玩具小火車給3歲的兒子當生日禮物，而不幸地惹上禍，詭異的事情不斷發生，年幼的兒子看到玩具便不斷大哭大鬧、深夜意外受傷送院等，這位媽媽決定在玩具底下貼上辟邪的符咒，卻迎來超慘下場......



這件「被詛咒的玩具車」在2021年日本夏季特備靈異節目《真夏の絶恐映像 日本で一番コワい夜》登場，它原本的擁有者是一位叫石塚三紗的年輕媽媽，育有一名3歲兒子。她的兒子特別喜歡巴士和小火車，每次到遊樂場玩耍時都會興高采烈地奔向小火車，亦會撒嬌讓媽媽買這些玩具給他。有一次，石塚經過二手回收店時發現了價錢便宜又新淨的玩具火車，便買下來當作兒子的生日禮物，誰知不幸從此降臨在他們家！

3歲的兒子看到禮物後不但沒有覺得高興，更表現害怕，一邊哭一邊跑到媽媽的身邊躲避。除此之外，不幸的怪事連環發生，兒子在夜裡摔倒撞向玩具火車，流血不止要送院縫針。媽媽驚覺勢色不對，於是決定將辟邪的符咒貼在玩具底部，誰知之後才是真正恐怖事情的開始......

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這次真人真事的恐怖怪談是關於「會為小孩子帶來不幸的火車玩具」。玩具的外形就像一部普通的玩具火車，上面寫著的車牌號碼是「C777」，而現在擁有這部詛咒小火車的物主是著名怪談作家宇津呂鹿太郎。

孩子都害怕的小火車

他曾經將這件玩具帶到演講現場，可是途中一位父親突然帶著年幼的女兒離開，細問之下才知道，原來那位小女孩不斷說：「那部火車好可怕！」宇津呂才發現這件玩具會令接近它的孩子感到莫名其妙的恐懼，到底背後藏著什麼故事？

節目組找到這件玩具本來的主人，並來到她的家。開門的是年輕媽媽石塚三紗，育有一名兒子

她表示這件玩具火車是在3年前的8月份購入。在兒子生日前，她偶爾經過一間二手回收店，看見一個挺便宜的火車玩具，便買下來當作生日禮物。

石塚的兒子對巴士和小火車情有獨鍾，因此家中有大量相關的玩具。每逢到遊樂場玩耍，兒子都會高興地坐在小火車上大笑。可是當石塚將二手店買回來的玩具放在客廳時，孩子的反應卻很奇怪。

兒子出奇避開小火車

平時的話，兒子早就興高采烈地衝向玩具，但今次他卻避開火車，邊哭邊跑上梳化。媽媽嘗試將兒子最愛的玩偶放在小火車上，吸引他的注意。誰知兒子竟然從小火車上拿走玩偶，還哭著躲在媽媽的身後。

石塚試過問兒子到底發生什麼事，但他只是不斷哭，沒有解答母親的疑問。還有一次，石塚邀請兒子的朋友到家裡玩耍，她讓小女孩坐上小火車，但女孩子卻搖頭拒絕：「這是不認識的孩子的物品所以不要坐。」

貼符咒後即生意外

於是，石塚終於忍不住將事情告訴在神社工作的媽媽。為了孫子的安全，石塚的媽媽建議她在玩具火車的底下貼一道辟邪的符，於是石塚聽從媽媽的建議，用封箱膠紙將辟邪的符牢牢地貼在車底。誰知，貼上符咒後數天便發生了流血意外。

晚上睡覺前，兒子突然被某些東西拌倒，整個人臉向地摔倒。兒子的臉剛好摔在那部小火車的軚盤上，不斷流血。由於傷勢太嚴重，要立即送院治療，兒子的傷口被縫了好幾針。

最詭異的是還在後頭，兒子受傷後過了幾天，石塚回家看到地上一片凌亂，本來貼在玩具小火車的辟邪符咒，居然被撕成碎片！石塚表示，她用的膠紙不容易破損，估計是非常大力的人才能撕成這個樣子。「我感到非常害怕，因為家裡沒有財物損失，所以應該不是有賊入屋。」

棄置小火車後驚見小男孩

由於事情過於怪異，石塚決定棄置小火車玩具，並將它放在玄關旁邊，等待回收日才把它丟掉。可是，這個舉動卻讓她看見了令人毛骨悚然的瞬間！「那天，我剛起床，把房間的門打開，我看見玄關的位置有一位4－5歲的小男孩，他站在玩具小火車的旁邊。我仔細看看，他根本不是我的兒子。心想『到底是誰啊？』」然後，那小孩突然慢慢將頭轉過來面向她，「他用非常憤怒和怨恨的眼神瞪著我！嚇得我立即關門躲在房間內。」當石塚冷靜下來，在此打開房間時，那位小孩子已經消失不見了......

自此之後，石塚便將「被詛咒的玩具」轉贈給願意接收的宇津呂鹿太郎，怪異事情亦停止發生。其中一位和尚住持表示，玩具應該附有上一手用家的靈魂，如果你不好好珍惜他的玩具，他便會讓噩運降臨在你身上；相反，如果你能愛惜保管他的玩具，便什麼事也不會發生。