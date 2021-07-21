DSE放榜｜18個放榜經歷回望得啖笑　以為炒硬變狀元、醉住拎Cert

【DSE／DSE2021／DSE放榜／文憑試／文憑試2021】2021年DSE中學文憑試今日（21日）放榜，不論結果如何，放榜日定必是眾考生人生中難忘的一天。近日就有網民回憶過往放榜日的趣事，當中「有辣有唔辣」，應屆考生不妨從中找點安慰。



眾網民的放榜日分享中，不乏驚喜與勵志兼備的故事，有人以為考得低分卻變狀元、亦有人感慨萬分，就算考得好成績，依然忍不住落淚。不過不論甚麼經歷，不少網民均表示「而家回望返真係得啖笑」，又寄望應屆考生DSE只是人生中其中一關，就算考得不如理想依然有機會升讀大學，總之總有條路畀你行。

大家當年的放榜日又是怎樣的景象？（《教束》劇照）

分享當中不乏2020年考生，因為疫情下只能留在家中等待Email通知考試成績，苦等半小時還沒收到，結果卻原來是因為成績寄往電郵垃圾箱……

👇👇👇點圖睇網民們回顧放榜日嘅各種經歷👇👇👇

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同場加映：DSE放榜｜12句公廁說話安慰不成變補刀

DSE放榜，有人歡喜有人愁，考得好自然開心，如果有朋友考得唔好，你又想安慰對方，小心好心做壤事！有12句看似安慰的說話，聽在對方耳內，分分鐘變成補刀，唔講好過講。

👇👇👇按圖看12句安慰地雷👇👇👇

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同場加映：DSE放榜｜90後藝人公開試成績

2021年DSE中學文憑試7月21日放榜，相信一眾應屆生心情難免緊張，但需知道結果已塵埃落定，不論成績高低，比起著緊結果，不妨更積極找出適合自己的方向！娛樂圈中不少藝人其實亦跟大家一樣，經歷過公開試的洗禮，當你看過他們的分數後，便會發現不論成績高低，一樣可以有出頭天！

👇👇👇點圖睇以下10位90後男女神喺公開試拎到幾多分！👇👇👇

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姜濤又拎幾多分？點擊睇全文：DSE放榜｜90後藝人公開試成績 牧田CP係高材生！邊位女神最高分