【東京奧運2020/日本東京奧運】奧運開幕禮將於今天（23日）香港時間晚上7時舉行，意味今屆奧運經歷重重難關後終能正式開始！整個運動會為期約三星期，除非是運動迷，否則應難以觀看每一場賽事。究竟於21日中，有甚麼日子是值得香港人留意？即睇下文好好mark低！



相信大家對歐鎧淳和李慧詩都不會陌生！（資料圖片）

運動會的第一個盛事，當然是開幕禮！開幕禮23日香港時間晚上7時舉行，大家可以經無綫翡翠台、開電視77台以及ViuTV 99台睇直播！

（資料圖片）

重要儀式外，作為香港人當然要好好支持香港運動員！數據科技公司Gracenote早前透過統計2016年里約奧運會後主要比賽的數據，以預測東京奧運各項目的頭三名。另外亦有列出預計將會有進步的國家或地區，當中指香港會較上屆多奪得5塊獎牌。當中熱門包括「牛下女車神」李慧詩、游泳運動員何詩蓓及香港乒乓代表隊。

港隊能否奪牌還是未知之數，即Mark實熱門香港隊出戰項目比賽（初賽）日子！👇👇👇點圖睇香港人必要知的東京奧運重要日子👇👇👇

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另外今屆奧運會亦新增五大運動項目，究竟會係有咩突出選手？咁就要睇實直播了！👇👇👇點圖睇新增五大運動項目決賽日子👇👇👇

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而一貫熱門項目如跳水、體操、排球及田徑等的決賽日子又是何時？👇👇👇點圖睇熱門項目決賽日子👇👇👇

同場加映：東京奧運 外國人數選手村6大罪

今屆東京奧運可說是一波三折，最近爆出開幕禮作曲家小山田圭吾的校園欺凌黑歷史、奧組委又表示不排除最後一刻取消奧運，民眾都非常擔憂。位於東京晴海區的奧運選手村也受到不少投訴，有外國運動員在抵達選手村後不斷「吐槽」房間的設施，例如天花板太矮導致他們要頂著頭洗澡、俄羅斯隊的房間沒有電視和雪櫃等，當中最受爭議「紙皮箱床」被外媒嘲笑是「反性愛床（anti-sex bed）」，更有運動員在Instagram表示「Help」求助！

👇👇👇點擊圖片看東京奧運選手村其餘的「吐槽位」👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜史上最殘忍開幕禮！

【東京奧運/東奧/聖火/東京奧運開幕】受到新冠疫情影響而延期1年的「東京奧運2020」，終於在7月23日日本時間晚上8點（即香港時間晚上7點）舉行開幕禮。每屆的開幕禮都會受到全世界注目，各個主辦國都會使出渾身解數展示一番。不過，開幕禮都是以直播形式舉行，有時候不免出意外。1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，就發生過「聖火燒白鴿」意外。不少網民翻找當年的影片，從多角度分析事件，到底事情的真相是怎樣？

1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，在1988年9月17日舉行。在典禮上，大會釋放飼養了4年的2400隻白鴿，寓意世界和平。不過，有部分白鴿被釋放後停留在聖火台上，直至聖火燃點的一刻都沒有離開。

當聖火手準備燃點聖火台時，仍然有不少白鴿停留在聖火台附近。

從直播畫面上看來，在聖火燃點的時候，不少白鴿看似被生活活被燒死。當時，此意外引來全世界的議論，不少人批評做法殘忍，認為主辦方虐待動物。

究竟真相係點？點擊全文睇：東京奧運｜史上最殘忍開幕禮！88年漢城奧運「聖火燒白鴿」惹眾怒