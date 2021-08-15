香港被譽為「美食天堂」，中國、韓國、泰國、印度，甚至一些少見國家的菜式都能品嚐得到，你認為哪個國家的菜式最辣？有日本電視節目為了找出「最能吃辣」的國家，帶著聲稱有地獄級辣度的即食拌麵走訪世界各地「無辣不歡」的地方，隨機找出20位當地路人在街上試吃，哪個國家最多人挑戰成功便能封王！一直被視為大熱的中國四川居然慘敗給泰國和牙買加，節目為了讓中國一雪前恥，帶著地獄拌麵到另一個嗜辣勝地－湖南，到底當地人能否打破記錄呢？



粵菜和廣東菜比較少用辣椒，香港人普遍嗜辣的程度相對較弱，光是一個韓國辣雞炒麵已經讓人辣得叫苦連天！而日本即食麵生產商就推出了一款聲稱擁有「地獄級」辣度的拌麵，包裝上更標明「因為辣度過於強烈，請注意小童和不能吃辣的人注意不要誤吃」，相信辛辣程度比辣雞炒麵還要強勁。

日本綜藝節目《世界くらべてみたら》為了找出世界上最能吃辣的地方，讓記者帶著這款地獄拌麵走訪世界各地，包括泰國、韓國、中國四川、牙買加、印度等7個以「無辣不歡」聞名的地方，隨機給20位當地人民試食辣麵，挑戰者需要吃完一整盒拌麵，成功人數最多就能能封王！

一直被視為大熱的中國四川居然只有4位路人挑戰成功，慘敗給泰國和牙買加，節目為了讓中國一雪前恥，將地獄拌麵帶到湖南省，誰知竟然掀起「四川VS湖南」激戰？！

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同場加映：日漫已被中國超越？內地瘋狂挖角 日媒分析中國動畫只有一個弱點

最近日本的電影和動漫業界開始傳出「即將被中國超越」的說法，到底是否真有其事？有媒體對這件事進行了詳細分析，發現中國的動漫產業發展神速，市場規模在10年來上升超過1倍，原創作品亦越來越高質，販售動漫精品的商店開始用國貨取代日本動漫精品。不過，電視台邀請專家解說時，卻認為日本作為「動漫大國」的地位依然不會動搖，全因中國內地一個重大的死穴！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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