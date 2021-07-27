香港劍擊運動員張家朗昨日（26日）在東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，為香港贏得第二面奧運金牌。張家朗接受香港媒體採訪時，代表無綫TVB採訪東奧的陳約臨在鏡頭前向張家朗表白「我好鍾意你啊，點算」，更指要改口叫他「金家朗」，迷妹行為被網民瘋狂鬧爆。

有網民更翻出96年李麗珊奪金時記者的訪問內容，發現當年記者只問了三個問題，已能令李麗珊道出得獎感言，絶不會喧賓奪主！



香港劍擊運動員張家朗昨日（26日）在東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，為香港贏得第二面奧運金牌。（影片截圖）

香港劍擊運動員張家朗昨日（26日）在東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，為香港贏得第二面奧運金牌。陳約臨在鏡頭前不但向張家朗表白，更指要改口叫他「金家朗」，更指香港市民「叫我畀個飛吻你」，令張家朗十分尷尬。陳約臨的迷妹行為遭不少網民炮轟有失記者專業，指她打斷張家朗發言非常不尊重，「問埋啲垃圾問題」，「未見過咁唔專業嘅記者」。

代表無綫TVB採訪東奧的陳約臨在鏡頭前向張家朗表白「我好鍾意你啊，點算」，更指要改口叫他「金家朗」，迷妹行為被網民瘋狂鬧爆。（影片截圖）

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面對網民抨擊，陳約臨回應傳媒時指「唔覺得我問嘅問題唔專業」，又指2017年已是體育節目主持，又指因為想「細膩啲」所以堅持會「問佢食過咩食物嚟保持體力」。對比1996年美國亞特蘭大奧運李麗珊奪金時，第一個採訪李麗珊得獎感言的是ATV亞洲電視的顧紀筠，只是問了3個問題！

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同場加映：7位90後香港美女運動員 羽毛球精靈林芷煖、跳高女神楊文蔚

有連登網民發文《一人n個靚女職業運動員》，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」，其實香港本身已經有不少美女職業運動員。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

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同場加映：東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

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點擊看全文︰東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒