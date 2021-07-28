張家朗及何詩蓓在東京奧運創下佳績，在男子花劍及女子200米自由式，分別奪得一金一銀。不少網民都想起當年風之后李麗珊的名句：香港運動員唔係垃圾。奧運開幕至今只有短短幾日，已經爆出不少冷門，證明每一個運動員，都唔係垃圾！



你能想像，一個夜班護士、一個數學家、一個平日吃垃圾食物的選手，可以在運動的最高殿堂奧運會，拿到金牌嗎？今屆奧運爆出不少冷門，除了打破不少運動強國的壟斷之外，亦為大家帶來很多動人的奮鬥故事。

張家朗男子花劍奪得金牌。

香港劍神張家朗大炒意大利世界一哥闖入8強，再於9：14絕境下，連取6分反勝俄羅斯劍手，殺入4強，決賽戰勝上屆金牌得主。本面金牌是繼1996年，相隔25年之後，第二面香港奧運金牌。決賽當晚大量市民於商場聚集打氣，成為一時佳話。

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同場加映：東京奧運｜6個異國美女選手大檢閱 哈薩克持旗手最仙氣

奧運開幕幾日，尚有大量比賽仍未上演，不過已經不少美女運動員「先聲奪人」，成為網民的關注重點。對於已經看慣亞洲美女的網民來說，充滿異國風情的運動員，更是令人眼前一亮。這幾位在過去3日比賽或開幕式中亮相過的美女選手，又有沒有令你心動？

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同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

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