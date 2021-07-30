東京奧運正進行得如火如荼，早前美國喜劇演員及 Tiktok 網紅 Reed Kavner 鑽 Tinder 的小漏洞，一招讓他安在美國布魯克林都能結識多位現身在東京的奧運選手，但 Reed Kavner 的帖文一出，卻出現讓人哭笑不得的意外結果。



Twitter / @reedkavner 截圖

美國喜劇演員及 Tiktok 網紅 Reed Kavner 早前在 TikTok 分享，利用Tinder中的Passport功能，成功將自己的所在定位更改為東京奧運選手村，而Tinder基於 Kavner 的位置設定，每天向身在美國的他推薦東京奧運選手村附近距離的約會對象！推薦約會對象包括奧運射擊、划艇及遊泳選手，結果更出乎意料之外！

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同場加映：東京奧運｜6個選手小迷信 Tom Daley必帶公仔、伍家朗球袋要咁擺

雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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