AV天后三上悠亞近年轉戰YouTuber行列，拍攝美妝、跳舞、日常挑戰等多種題材影片。近日她上載影片分享平價網購衣服，她穿上泳衣、緊身連衣裙等大露身材，但最引人注目的竟是一條外表看似平平無奇的牛仔褲，穿上去比大尺度比堅尼更令人害羞！



三上悠亞認真分享網購產品。（三上悠亞YouTube頻道）

三上悠亞近日上載兩條試衫影片，試穿多款平價購物網SHEIN的衣服。雖然她說自己很認真在分享網購產品，影片中亦有好好說明產品質地、價錢等細節，但仍然難阻觀眾將焦點放在她的豐滿身材上。她最初試穿的幾款衣服都款式尚算正常，貼身剪裁令她更顯性感，但試到最後一款牛仔褲時，獨特的設計連她自己都臉紅著說︰「太害羞了吧」。

首先試穿的是這件667円（$47港元）的黑色上衣。（三上悠亞YouTube頻道）

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同場加映︰東京奧運｜日本郵局售得獎選手郵票 橋本大輝/伊藤美誠超上鏡

【東京奧運/日本郵政/阿部一二三/阿部詩/橋本大輝/伊藤美誠】日本郵政局7月26日正式發售得獎奧運選手的郵票，發售款式亦隨得獎選手增加而定時更新。不少市民專誠前往特定郵局，購買喜歡的選手郵票。

日本郵局推出多款奧運選手郵票。（MBS NEWS）

日本郵局為已經取得獎牌的奧運選手推出郵票，每款有5張面值84円（約5.69港元）郵票，售價1500円（約107港元），而且款式會隨得獎選手增加而調整，即再有新選手得獎就會增加款式。至7月30日為止，郵局共推出22款郵票，包括近日得獎的橋本大輝、伊藤美誠等。每款郵票在東京中央郵政局限售2000套及其他12個縣的中央郵政局限售500套，亦可於日本郵政官網買到。

奧運郵票吸引不少市民特地前往排隊購買，他們表示在電視看到比賽，選手勝出的時候覺得很感動，所以買郵票回家紀念。亦有長者為家中想買郵票的孫子排隊，或者想送給孩子作為紀念。日本媒體訪問了數位購買者，發現比較受歡迎的是阿部一二三和阿部詩兄妹，因為他們是初次在同日同項目一起奪金的兄妹檔。

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同場加映︰日本奇葩節目只邀女星做一事 齋聽喘氣聲也超高人氣 木村曾亂入

日本的綜藝節目稀奇古怪，有時真會令人大開眼界。有一個長壽節目近日成為話題，原因是節目內容過於簡單，每集只有數分鐘，邀請女嘉賓做一件簡單的事，卻可以在朝日電視台屹立16年不倒，還廣受觀眾歡迎，究竟個節目是做甚麼呢?

節目名叫《全力坂》，自2005年開播到現在已經16年，是朝日電視台的長壽節目。它的播放時段在星期一至四的深夜1:20，節目全長大概只有數分鐘。熟悉日本綜藝的人都知道，深夜時段播放的節目都比較成人向，《全力坂》雖然沒有出現過一個裸露鏡頭，但仍然給予觀眾無限幻想空間。那麼究竟這個節目是做甚麼的呢？

【1】絲毫沒有放軟手腳，全力地跑步。（節目截圖）

《全力坂》每集內容十分簡單，就是邀請一個女星或女藝人，用盡全力跑上斜坡，還有個不露臉的厭世旁白會簡單介紹嘉賓跑的斜坡，最後讓觀眾欣賞女嘉賓們紅著臉，大汗淋漓地喘著氣的畫面。這個節目在日本知名度不少，除了有很多YouTuber會翻拍短片，其他綜藝節目亦會惡搞它，連木村拓哉都有被安排跑過斜坡！

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節目開播16年來除了幾集特別環節，都是請來女嘉賓跑斜坡。不過近日節目宣布要改革，在每個月第一和三個星期四邀請男嘉賓，其他時段仍會以女嘉賓為主。而第一位作為男嘉賓上節目的是三蒲涼介，他是人氣演員，代表作品有《幪面超人OOO》、《幪面超人電王》等。

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