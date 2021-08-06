一個人租屋外住一定要格外小心，保護自己避免成為犯罪份子的目標。日本有一宗十分離奇的性侵案，犯人入屋性侵一名女性，然而受害人竟然全程渾然不知，到再犯時才被拘捕。犯人被捕時外貌曝光亦成為網民關注的重點之一。



（TBS NEWS）

日本媒體TBS報導，警方在7月尾以準強制性交罪拘捕36歲，在東京杉並區工作的男子森田哲朗。案情指，森田哲朗今年7月潛入一名30多歲女性的家企圖性侵，被女子發現報警。

警方到場拘捕森田哲朗後，從他的手機中發現猥褻影片，紀錄了原來他在去年7月都有去過該女子家中犯案。然而極為離奇的是， 受害人在上一次被侵犯的時候竟睡著了，對這事毫無印象，不知道自己曾被侵犯。

網民除了對女受害人竟渾然不知感到十分疑惑外，同時錯重點關注森田哲朗的外貌，有網民嘗試「起底」找出他的資料。

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同場加映︰日婦疑虐殺長女再帶4歲幼女自殺亡 驚揭其母竟是咖喱投毒案死囚

日本近日發生一宗倫常慘案，現年37歲的婦人報警指其16歲大女兒在家吐血暈倒，數小時後她竟帶同4歲小女兒自殺死亡。警方調查之下發現，該婦人的母親，竟然是1998年和歌山咖哩投毒案的兇手。兩宗事件看似無關，卻有些巧合之處令人感到撲朔迷離。



（YouTube@カンテレNEWS）

轟動全日本的98年和歌山咖喱投毒案是一宗無差別毒害市民案。情案是歌山市的一場祭典中，有67人因食物中毒入院，當中4人不治。經調查後發現祭典中一鍋咖喱被落有亞呻酸（砒霜）。最後警方拘捕一名有犯罪紀錄的婦人林真須美，她在2009年正式被判死刑。

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2021年6月9日，和歌山市一名37歲婦人報警指16歲女兒在家暈倒，少女其後死亡。婦人在女兒送院後失蹤，數小時後被發現帶著4歲的小女兒跳橋自殺，其丈夫亦因自殺未遂送院。警方經調查指，少女身上有大量外傷，懷疑生前長期被父母虐待，而自殺婦人的母親竟然就是1998年咖喱投毒案的犯人林真須美。

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同場加映︰日本震撼教育｜要吃掉養了8個月的魚 小學生當場哭了：很不捨得

《麻辣教師GTO》、《龍櫻》、《女王的教室》等，我們可以從不少經典日劇中認識到日本人的各種「震撼教育」。最近又有一間小學對學生施行震撼教育法，老師讓同學們合力照顧幾條比目魚，8個月後再投票決定是否吃掉牠們。結果投「要吃」的人數較多，同學們都含淚告別幾條愛魚。

日本新聞媒體FNN News報導，靜岡縣濱松市的一間小學為學生制定了一堂震撼教育課。校方給了同學幾條比目魚，叫他們當自己是魚的爸爸媽媽般去照顧。比目魚們長大了，同學便需要投票決定，是否要將自己親手養大的魚吃掉。

校方將載著魚的盆子遞給同學們，著他們好好照顧這些魚。這堂課的目的，是讓同學透過親手養育生物體會生命的可貴，並要對這些為人類供給營養而被吃掉的動物懷著感恩。學生們到最後雖然投票決定要吃掉愛魚，但他們每個都從中有著不同的深刻體會，大家都含著淚吃掉了那些親手養育的生命。

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