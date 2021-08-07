東京奧運｜閉幕前重溫10個窩心故事　男子鉛球金牌一句話惹哭全場

東京奧運會在8月8日閉幕，今屆奧運大家除了留意賽事結果，選手與選手、民眾、工作人員之間的互動亦成為亮點。在奧運閉正式完結之際，一起重溫這10個窩心小故事。



【故事1】岡本碧優不慎跌倒在地痛哭。（Getty Images）

8月4日舉行的女子滑板公園賽中，日本選手岡本碧優不慎跌倒，最後獲得第4名。15歲的她是2019年世界選手權冠軍，本來是這場賽事的冠軍大熱。在比賽最後她想挑戰高難度動作收尾，然而卻失敗跌倒在地。

自知失去不少分數的她在頓時在地上抱頭痛哭，其他選手立刻上前安慰，並將她抬起以示鼓勵，她亦因此破涕為笑，展現友誼第一的體育精神。這場女子滑板公園賽被稱為是「最溫馨的賽事」，除了岡本碧優，同場的選手經常會互相擁抱鼓勵對方，看上去是交流技術，而是拼個你死我活的決鬥。

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同場加映︰東京奧運｜名古屋市長咬選手金牌惹眾怒 奧組委勸不要咬金有原因

今年奧運在東京舉辦，日本觀眾士氣高漲，為這個世界盛事在家鄉舉辦感到驕傲。然而興奮並不代表可以做出失禮的事。日本名古屋市長柯村隆之8月4日在記者會上視賀得獎疊球金牌選手後藤希友時，突然用牙咬了後藤選手的金牌一下，引起各界嘩然。其實，東京奧組委已經在早前發文呼籲大家不要咬金牌。

(NHK NEWS)

8月4日，在名古屋出身的日本女子疊球選手後藤希友帶著金牌回到家鄉，與市長河村隆之見面。記者會上，兩人首先握手，後藤希友再將金牌借給市長，讓他親身嚐嚐掛著奧運金牌的滋味。怎料，市長在興奮情緒中突然拿起這面不屬於他的金牌咬了一口，然後擦都沒有擦，在數秒後還給後藤希友。事件引起各界嘩然，不少民眾指責他在疫情嚴重期間完全沒有考慮衛生問題，指他「真噁心」、「感染了怎麼辦」。亦有不少奧運選手群起指責市長，指金牌是選手的所有物，他擅自對別人的東西做了這樣的事是完全不尊重。Twitter上更出現Hashtag「#選手へのリスペクトを」（對選手的尊重），一時間大批網民批評事件。

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事實上，東京奧組委在奧運開幕不久已經在Twitter公開發文，呼籲選手不要咬金牌，因為今屆奧運以「環保」為主題，金牌是用廢棄的電子產品再造而製成的，並不是純金。日本媒體報導了奧運選手們喜歡咬金的原因。

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同場加映︰東京奧運｜接送選手巴士撞車後竟不顧而去 司機一句解釋令人無語

東京奧運開幕至今個多星期，比賽場上運動員精彩表現博得掌聲的同時，賽場背後大會多項安排都引來非議。近日，東京發生兩宗奧運接送巴士車禍，其中一宗司機更加在撞車後沒有停下，不顧而去，事後他說出的解釋也令人無語。

奧運接送巴士示意圖。（網上圖片）

8月1日，日本東京發生兩宗奧運巴士撞車事故。第一宗是發生在東京千代田區高速公路都心環狀線，巴士載著乒乓球選手前往比賽場地途中與一輛貨車發生碰撞，沒有人傷亡。另一宗案件發生在首都高速公路11號，由台場往葛西出入口方向，奧運巴士與一輛貨車及一輛旅行車（Wagon）輕微碰撞，事後奧運巴士竟揚長而去，後來日本媒體報導指涉事司機為事件給出了一句解釋。

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