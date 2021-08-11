相信每位小女孩都曾幻想成為公主，穿上華麗的蕾絲連身裙住在粉紅色城堡中，無憂無慮地過幸福的日子，但這個童話幻想僅限於小孩子，如果成年人也妄想做公主，恐怕只會被嘲笑有「公主病」。然而世事無奇不有，日本居然有位年過40歲婦女真的以為自己活在童話世界中，生活的一舉一動都像迪士尼公主般浮誇和奢華，她甚至戴上皇冠自稱「公主研究員」，開班教學生如何成為公主！



日本綜藝節目《ノブナカなんなん》訪問全國各地不同奇人異士，每次都會讓觀眾大開眼界。這期的嘉賓是一位自稱「公主研究家」的人，她叫橋本サリ（橋本Sari），雖然今年已經41歲，卻喜歡穿著超浮誇禮服長裙在街上走路，聲線嬌嗲而且尾音還會升高八度，彷彿在迪士尼公主電影走出來，外表和行為都完全不符合這個年齡該有的成熟。

雖然她的公主病行為令人難以理解，卻依然吸引了一班視她為榜樣的「信徒」，全國有超過100名女性慕名而來參加由橋本サリ主辦的「公主育成班」，透過發聲練習、矯正姿勢等成為一位舉止優雅公主，學生當中還包括多位社會精英及專業人士。橋本サリ的私生活非常神秘，無時無刻都戴著「公主面具」，節目組決定跟拍揭露她的真面目，最後竟有大發現！

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同場加映：日本「最帥高中一生2021」出爐 8強照片公開 冠軍被嘲似外星人

由日本媒體「Model Press」主辦的男子高中生選拔比賽「男子高生ミスターコン」每年都發掘不少有演藝潛力的新星入行，而今屆比賽前哨戰結果已經出爐，並率先選出全日本最帥氣高中一年級生。不過，通過現場審查奪得冠軍的參賽者卻因為顏值太低而成為網民的討論焦點，有人留言形容「他長得像外星人」，認為其他進入決賽的男生更有資格奪冠！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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