【JUPAS放榜/職場/大學生】Fresh Grad見工，人工應該叫幾多？近日網上討論區親子王國，及連登討論區，都不約而同有相關討論。親子王國樓主指出，很多fresh grad大學生叫價大高，「獅子開大口」，更指不知道是自信還是自大。而連登則有網民大呻，自己水泡科畢業，月入只有萬餘元，要供養父母，直言「看不到未來」。



親子王國網民「晚晚」早前發文，指「覺唔覺依家啲fresh grad起薪點寫勁高」，指講緊大學、大專畢業生，做普通辦公室文職、非專業範疇的工作，「好多獅子開大口，冇工作經驗直接殺價」，表示他們一開始填薪金期望已開價近兩萬，直言：「真係唔知哪裡來的自信寫呢個價」，更指不少文員要累積數年經驗，才有2萬元薪金。

連登有網民大呻，自己水泡科畢業，月入只有萬餘元，要供養父母，直言「看不到未來」。

帖文引來大量網民討論，有人指開價兩萬，其實是預了會被壓價，為自己爭取最好待遇無可厚非，更指「大學生今非昔比係事實。我係感慨物價同人工升幅不成正比，難怪佢哋有怨氣。」而在連登，網民「Hea住過日子」亦發文，指父母都已退休而且沒有積蓄，自己水泡科出身，月薪只有萬餘元，要一個要養三個，交租、水電煤、家用，直言「唔好講儲錢，係根本唔夠使」，令網民開始研究，到底fresh grad搵工，應該如何叫價？《開罐》更請來了專家教路。

👇👇👇按圖看網民討論fresh grad見工開價👇👇👇

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網民認為，大學生人工比起很多服務性行業，起薪點的確較低，不過長遠看發揮空間更大，選擇第一份工作時，薪金不應是首要考慮因素。有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」話，想清楚自己志趣，及仔細計劃職業生涯固然緊要，但是與其擔心「畢業第一份工好緊要，揀錯工會唔會好大鑊」，「試咗先」才是最重要！「就算試過發現唔啱，都係一個賣點」，Son姐分享，面試時如能具體的表達為何前一份工不適合自己，現在這一份會較適合，比起空口講白話只是會說自己好鍾意份工，更有說服力。

👇👇👇大學FreshGrad畢業第一份工有幾重要？👇👇👇

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同場加映：老鬼發文教FreshGrad 14個職場生存技「做夠一年先轉工」啱定錯？

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。

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