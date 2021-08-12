說到豪宅，很多人都會聯想到金碧輝煌的高層單位、或者歐陸式風格的獨棟式別墅，但日本有位白手興家致富的單親爸爸卻走另類「土豪」風格，將大宅變成彷如歷史文物般的古風城堡，門前放著兩隻石獅子，必須走上幾層樓高的梯級才能到達大門，經過的街坊都表示：「這真的不是觀光景點？」

這位屋主花了數億日圓建造這座「城堡」，原來背後有段勵志感人故事，他並非出身富裕家庭，甚至與太太離婚後獨自擔起養育4名兒子的責任，在最艱苦時期他做了一個決定，讓人生大逆轉！



日本綜藝節目《可以跟你回家嗎？》來到日本千葉縣香取市，這裡有一望無際的農地和植物，但只要仔細看就會發現，民居當中竟然有一座像是縮小版「名古屋城」的城堡，城的頂端有兩隻金鯱，門前放有兩隻巨型石獅子，還有超級氣派的階梯登上正門，旅客經過可能會誤以為是歷史文物或觀光景點。

這座「城堡」的主人叫篠塚敏夫，今年已經73歲，是一名育有4名兒子的單親爸爸。大家可能以為他是含著金鎖匙出世的富二代，但事實並非如此，他出生於農村家庭，長大後成為普通的貨櫃車司機，更因為工作過於忙碌而導致婚姻破裂，妻子留下4名年幼的兒子便拂袖而去。養育4位男孩子並不簡單，他每天過著艱苦拮据的生活，但在15年前突然出現一個轉機，讓他的人生大洗牌！

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同場加映：日本「最帥高中一生2021」出爐 8強照片公開 冠軍被嘲似外星人

由日本媒體「Model Press」主辦的男子高中生選拔比賽「男子高生ミスターコン」每年都發掘不少有演藝潛力的新星入行，而今屆比賽前哨戰結果已經出爐，並率先選出全日本最帥氣高中一年級生。不過，通過現場審查奪得冠軍的參賽者卻因為顏值太低而成為網民的討論焦點，有人留言形容「他長得像外星人」，認為其他進入決賽的男生更有資格奪冠！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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