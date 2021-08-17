網上開倉平台On The List即日起至8月22日推出瑜伽運動服裝品牌PURE Apparel減價活動，近100款男女運動衫褲低至2折發售，最平$88便能購入原價$440的運動內衣！同一時期，有「瑜伽界的Chanel」之稱的lululemon亦同步進行優惠活動，當中香港「羽毛球一哥」伍家朗早前於奧運所穿的黑色同款上色亦有減價！



今次減價中更有伍家朗同款！（Instagram@ngklangus、lululemon）

PURE Apparel是次在On The List的開倉活動有不少選擇，分別有運動胸圍、運動背心、運動長、短緊身褲，價錢由原價$440-$920大減至$88-$368，減價幅度絕對稱得上「劈價」。

On The List分別提供網店和門市兩個購買途徑，另外只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記。要注意是次網店的優惠期由即日至至8月22日（周三），而門市則只到8月21日（周六）。網店購物滿$500或以上免運費或收取$40運費（3kg或以下）。根據過往經驗，網店中的熱門款式或尺碼很快就會售完，睇中就要快手喇！

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PURE Apparel以外，另一熱門品牌lululemon亦同步減價。《開罐Opener》記者更發現香港羽毛球代表伍家朗於東京奧運的lululemon黑色運動上衣（Metal Vent Tech Short Sleeve 2.0）今次亦有減價！不過則只有卡奇色一個選擇。

另外一向熱賣的女裝瑜伽褲及運動內衣亦有減價，不論款式還是顏色都有相當多選擇，以運動胸圍，最平$280有交易，以lululemon一向高價的定位來說，絕對算是抵買。另外曾獲消委會高評分的運動內衣款式（Energy Bra Long Line Mesh ）今次亦有減價！

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同場加映：消委會測15款女性運動內衣 $139平民品牌CP值撼贏Nike、adidas？

不少港人熱愛健身、跑步或者週末行山強身健體，不過做運動難免汗流浹背，大熱天時做戶外活動更加容易出汗，，因此不少運動人士都會選擇透氣功能佳、舒適度的運動內衣。



消委會測試市面上15款女士運動內衣（sports bra），比較運動內衣舒適度（透水氣度、排汗快乾）、耐用程度，價錢由最平的$129至最貴$480。檢測結果兩大運動名牌Nike及adidas的運動內衣的總評分成績，不及獲滿分5分的運動內衣則是西班牙品牌。

👇👇👇即睇下圖15款女性運動內衣評分👇👇👇

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同場加映：網民熱數9個品牌原來未執！

ATV亞洲電視數碼媒體（亞視）近日舉辦2021亞洲小姐競選，芳齡37歲的「黃花閨女」薛影儀（阿儀）雖然落選，卻意外爆紅，更與ATV簽下藝人合約，連日來不斷出現於各大傳媒報導中，風頭可謂一時無兩。她的出現不但讓大家增添歡樂，更成功令不少人驚覺「原來亞視仲未執」！近日有網民以「一人N個好多人以為已執但事實仍存在嘅牌子」為題展開討論，結果發現原來如亞視般「永恆存在」的品牌還有不少！

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點擊全文睇：網民熱數9個品牌原來未執！ATV靠阿儀刷存在感 跑online玩足15年