【七夕／鬼節／鬼節禁忌／穿搭禁忌】踏入農曆七月，相傳到農曆七月十四就是鬼門關大開的日子，各路鬼魂將會在人間隨意遊走。若不想得罪「朋友們」免得自己遇上奇怪事，最好還是記下一些禁忌！除了不要夜歸、不要拍肩膀等老生常談外，其實衣著穿搭上還是有不少注意位！



全身黑色雖然型格，但卻有不祥和災難的意思，特別容易招陰！ （《黑道律師文森佐》劇照）

【禁忌1】切忌穿全身同色系 全黑隨時行衰運

其一禁忌是不要穿同色系的衣服，當中相信最多人「中伏」便是全黑色衫！雖然全黑好襯又型格，但在鬼節則可免則免，因為黑色有不祥和災難的意思，特別容易招陰，有機會沾上負能量而令自己行衰運！

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全紅、全白、全綠色系同樣要避忌

同色系衣服除了全黑以外，全紅、全白、全綠亦應可免則免。由於鬼故中都不時出現「紅衣女鬼」，而且大多是特別兇猛的厲鬼，因此全紅色一向都是禁忌。另外亦有全紅衣服容易引起鬼魂注意的說法，因此亦應避免。

至於全白色則是因為白色於華人文化一向是問喪的象徵，意頭不太好。另外麻色和米白色亦應避免，因為跟喪禮上的「披麻」雷同。而避免綠色則是因據說攝青鬼（怨氣過重的冤鬼）或時運低的人身上會帶有深綠色的光。若在鬼節期間穿綠色的話，有機會會被誤以為是攝青鬼上身，令其他鬼魂一同「上身」！

同色系以外，性感暴露衣服、帶破洞的衣服及婚紗同樣是禁忌，大多都是為免令「朋友們」認為你是同類。當然禁忌只是坊間傳說，是否相信就看你對鬼節的看法了。但若然衣著配搭上有其他選擇，相信鬼節時期遵守禁忌一兩天亦非難事，最緊要是求個安心以便安然渡過。

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農曆七月十四盂蘭節（俗稱鬼節），看畫手歌者的細思極恐作品「應節」就最好不過，靈貫故事不一家有鬼，更多是人為，畢竟很多時候，活著的人比死了的人更可怕，以下5個故事，你看懂了嗎？

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