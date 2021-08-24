韓國國會在8月23日通過動議，立法規定所有手術室都需要安裝閉路電視（CCTV），以保障病人的利益。今次立法是源於早前有整容醫院聘請「幽靈醫生」進行代理手術，以致發生嚴重醫療事故，故須立法監管。近日有韓媒再公開一段手術CCTV片段，從片段中患者於沒有麻醉醫生在場的情況下就接受麻醉，而手術更不是由主診醫生執刀......



未聽過「幽靈醫生」這個名的話，大家可能問，難道醫生是鬼嗎？但實際經歷過的話，你就會覺得他們比鬼更可怕！「幽靈醫生」及「幽靈手術」這些情況，近年來廣泛出現在韓國整容界。患者在諮詢及進行手術前，通常都與醫院的院長或醫生直接溝通，並得知手術會由他本人直接進行。不過，部分名氣較高的醫院，根本就沒有那麼多人手和時間替患者做手術。院方為了不錯過任何的商機，便會聘用一些新人醫生進行代理手術。他們會在患者麻醉之後才進入手術室，並在患者醒來之前離開，因而被稱為「幽靈醫生」。

試想像一下，你的眼耳口鼻，就交托於一個新人醫生手上，而你事前是完全不知情。／《我的ID是江南美人》劇照

女學生手術途中死亡初揭幽靈手術

2014年，一名年僅18歲的女高中生，在考完高考之後，到一間位於首爾江南的知名大型整容醫院進行眼和鼻的手術，但不幸於手術途中死亡。死者的朋友之後不斷於醫院門口進行示威，令這宗原本很可能被單純列作醫療事故的事件公諸於世。

警方調查後發現，在死者發生狀況後，院方不但沒有馬上採取應急措施，反而更為了繼續與其他患者進行諮詢，而將死者置之不理。而且，警方亦發現，進行手術的醫生，並不是該醫院的院長，因而揭發了死者的手術是由代理醫生進行的事。後來，警方將院長拘捕，再揭發他過去曾經替33名患者進行「幽靈手術」的惡行。

Facebook@VIDEO MUG截圖

受害者越來越多

在上述的事件公開後，越來越多曾經接受整容手術的患者，都挺身舉報，表示自己亦是幽靈手術的受害者。近日，韓媒VIDEO MUG再公開一段由受害者提供的手術CCTV片段。在片段中，可以清晰聽到醫務人員不斷嘲笑患者外表的對話內容，而且患者更於沒有麻醉醫生在場的情況下就接受麻醉，而手術更不是由主診醫生執刀。

▼▼▼點擊圖片查看受害者提供CCTV情況▼▼▼

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男子手術途中大量出血亡

因為幽靈醫生而發生的嚴重意外不止一宗。最轟動的，可說是2016年的一宗死亡意外。一名25歲的男生權大熙（譯音），在首爾束草區某整容醫院接受面部輪廓整型手術期間大量出血，在深切治療部留醫49天後因「低血量性休克」死亡。據悉，他在手術期間至少流失3500cc的血，相等於一個成年男性2/3的血量。時事節目《PD手記》公開了手術當天的CCTV畫面，可以清晰地看見醫務人員曾多度在手術期間利用地拖拖走地上的血，而且執刀的主診醫生更多次離開手術室，將工作交由其他人處理。

案件發生5年，終於在今年的8月19日有了一審的結果——主診醫生（即院長）只被判入獄3年，而麻醉科醫生則被判2年（緩刊2年）、另一名醫生只被判罰款1000萬韓圜（港元6.6萬）。死者的母親對判決感到憤怒及失望，在法院門口委屈大喊「韓國的法律簡直瘋了」，並表示會繼續上訴。

▼▼▼點擊圖片查看手術CCTV畫面▼▼▼（畫面可能令人情緒不安）

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終落實立法規定手術室要裝CCTV

在「幽靈醫生」問題出現後，國會曾經多次動議立法規定手術室內需安裝CCTV。對於這個話題，社會上存在不少分歧的聲音。有人支持立法，認為可以保障消費者的權利；但另一方面，不少人卻反對立法，認為CCTV會侵犯個人私隱。

在擾攘6年零7個月後，韓國國會終於在今年8月23日通過立法，規定國內所有手術室都需要安裝CCTV。若患者或其監護人要求將手術過程錄影，而且主診醫生亦同意的話，則需要將手術過程錄影。

花了6年時間，韓國國會終於通過「手術室CCTV法」。／MBC NEWS截圖

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