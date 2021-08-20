在日本，「啃老」早已成為社會問題。近日Twitter出現一條短片引起網民熱烈討論，片段中見到一個啃老族男子被母親嚴厲指責叫他出去工作，他卻掙扎吵鬧說不要，尤如巨嬰。網民紛紛留言討論這個家庭的悲哀，然而該片段是擷取自一條YouTube影片，影片最後爆出一個真相讓網民驚覺已被騙！



Twitter用家reosira9999近日貼上一條啃老族短片引發網民討論，更上了Twitter熱搜。片段中見到一名聲稱已48歲的啃老族男子，被其母親責令要起來找工作，他邊與母親拉扯邊哭，尤如巨嬰一樣。翻查資料，其實影片是擷取自YouTuber「ウマヅラのお茶の間」在2019年上載的影片，題目為「48歳引きこもり自称YouTuberの初アルバイトに密着【ドキュメンタリー】」（密切跟拍48歲自稱YouTuber的家裡蹲初次打工實況【Documentary】）。紀錄片中詳細拍下了這個啃老族的故事，原來因為他3個月沒有洗澡，導致母親忍受不了而向社福機構求救，在工作人員幫助下他找到了工作。原本是個溫馨的故事，但影片最後卻爆出一個終極真相！

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影片中見到，社福機構的工作人員嘗試開解兒子，但兒子卻以十分激烈的反應拒絕。母親之後看不過眼，強行拉起兒子叫他去工作，兩人互動拉扯，兒子發出吼叫抵抗，邊哭邊叫︰「我不要去打工！」後來在機構幫助下找到了居酒屋的工作，雖然工作中仍然不斷出錯，但總算找到可以待的地方。但影片最後爆出一幕，原來這個溫情小故事，是YouTuber「ウマヅラのお茶の間」幫求職App拍的廣告，剛剛那些片段只是演出來的「仿紀錄片劇情」。所有網民都被逼真的演技和製作欺騙了。

同場加映︰日YouTuber為收視當街亂指路人拍過AV 無碼公開女生尷尬表情捱轟

YouTuber是近年新興職業，不少年輕人都設立頻道拍片，想打響名堂。不過作為資訊發佈者，YouTuber亦要小心言行。最近日本新手YouTuber組合「おこさまらんち」為拍片對不認識的路人做了一個低劣的惡作劇，結果差點被告，還要拍片謝罪，不過網民卻還覺得他們的道歉無誠意，大家認為如何呢？

成員Kaisei（左）、Egason（中）、及Sora（右）。（YouTube@おこさまらんち）

おこさまらんち是日本新晉YouTuber，主要成員有3個，分別是Kaisei、Egaso及Sora。他們在2021年7月4日才上載第一條短片，至今有4430個訂閱數，他們在自我介紹中形容自己是「以大阪為據點，做些任意妄為的事發布上網的頻道。」他們一向的拍片風格都是比較大膽、以性為造題的。

在8月2日，他們上載了一條名為「【神回】街中に居る女の子に『A○で見た人だ！』と叫んでみたらwwww」（試試朝著街上路過的女生大叫「你是AV裡的人」。）的短片。影片中，他們在大阪街頭隨機向路過的女性大叫「你是Pornhub裡出現的人吧！」、「我在AV中見過你！」、「你有演出AV吧！」等。胡亂指認女性是AV演員，並拍攝路女生們的尷尬反應，不經馬賽克處理就上載影片。影片立刻引來網民炮轟，甚至有律師留言指他們可能犯了誹謗罪，他們最後才拍片道歉了事，然而網民並不受落，認為道歉沒有誠意，你又覺得如何呢？

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同場加映︰誤入電車迷攝影現場遭拍片圍罵 網民倒戈力撐亂入男結果大快人心

日本江之島電鐵是很多鐵道電車迷喜愛的地點之一，因此常常吸引粉絲帶齊裝備去攝影。近日神奈川縣鎌倉市有一個外國男子騎著單車亂入電車迷的攝影現場，他立刻遭十數人圍罵。事件在網上瘋傳，網民力撐亂入男子並沒有錯，並將他的照片瘋狂改圖，使他一夜爆紅，更發現了他的真實身份。

（Twitter@onlyzeiss）

神奈川縣鐮倉市的江之島電車十分有名，因為這鐵路列車路線沿途會經過不少名場景，例如《男兒當入樽》中的電車場景。近日，由1960年代使用至今的經典車輛「江之島電鐵300形305編成」剛完成維修與重新塗裝，並在8月5日晚上測試行駛，不少鐵道電車迷特地組團拍攝列車。怎料，在列車出現一刻，一位騎著單車的外國男子與列車並排出現，亂入了電車迷的畫面。大批人立刻上前截停並圍攻男子，叫他「去死」、「賠錢」等。當時的片段被放上Twitter瘋傳，網民卻力撐男子指他沒有錯，並認為他的身姿很可愛，所以將他的照片惡搞改圖，並查出男子叫Dylan，是附近餐廳的老闆。

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