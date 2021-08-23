阿富汗K-POP少女粉憂塔利班清算　揭當地實況：BTS專輯照片都燒掉

美軍從阿富汗撤兵，塔利班重新掌握阿富汗，不少當地民眾因擔心生命安全而選擇逃亡。近日，韓國電視台JTBC訪問了一名阿富汗的K-POP少女粉絲，親揭當地人民的情況。她表示，有喜歡BTS的粉絲因為擔心被塔利班「清算」，而將所有專輯、照片燒掉或者藏起來。



受訪少女不願意將自己的樣貌公開，原因是害怕被搭利班清算。／《JTBC NEWS》截圖

受訪的阿富汗10代少女，是一名K-POP的粉絲。她表示，在塔利班掌權之後，他們的生活「100%改變」，特別是女生們在生活上都受到很大的限制。從前，她可以自由地學習韓語，亦希望長大後可以進入IT公司工作。但是，塔利班的入侵，令她的夢想從此破碎。

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每日活在恐懼之中，受訪者其實也很想跟家人一起逃走，「但實在沒有辦法，所以只能留在喀布爾(阿富汗首都)」。她亦表示，知道世界各地都有關注阿富汗的情況，「感覺所有人都在看著我們逐漸死去一樣，希望國際社會不要將阿富汗置之不理」。

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