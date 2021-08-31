經營色情場所，在世界各地都是違法的事。特別是在新冠肺炎疫情下，這些場所極有可能成為病毒滋生的溫床，所以更加應該嚴厲打擊。在韓國，警方近月連日來突擊掃黃，堵破不少情色場所。不過，在搜查的過程中，當地警方曾經遇上一個大難題——在進入場內後，竟然發現裡面一個人都沒有！雖然知道妓女和嫖客一定躲在裡面，但找來找去也找不到他們出來。到底，最後警方在哪些地方找到他們？



在不少警匪片中，總是有不少極隱敝的位置讓犯人匿藏，令他們有機會躲過警方的追捕。不過，這些情況，近年來竟然真的在現實中出現。韓國警方近日展開一連串的掃黃行動，發現這些情色場所「越來越古惑」，在場內設置了不少秘密通道和房間，讓嫖客和妓女在有需要時可以藏身。真係少啲眼力都未必睇得出到底佢哋匿咗喺邊！

牆身隱形門／Facebook@vmg

【1】牆身隱形門

警方在8月19日，堵破一個位於首爾論峴洞的情色場所。在進入大廈後，原本只發現一群男生在進食，但明眼人都睇得出，這班人好明顯是「魚餌」！所以警方都沒有放棄，繼續在大廈內搜查。最終在一幅牆上發現了一道「隱形門」，把門推開後就有幾十個男女在裡面躲藏。

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【2】屋頂

有嫖客和妓女為了躲避，竟然爬上屋頂。據悉，該屋頂原本是不能容納人的空間，他們是需要從頂樓爬梯上去，十分危險。

【3】收納櫃

不少人玩捉迷藏都會躲在衣櫃裡。而這間情色場所就將一個收納櫃的底層，與牆身空間連接，造成一個巨型隱身地！警方發現的時候，裡面竟然有14個人...

【4】雪櫃後門中門中房

雖然隱形門剛剛已經出現過，但這間「門中房」其實比剛才那道門的難度更高！首先，它被藏在幾部一部雪櫃的後方。打開一度門之後，竟然還有另一道門在，連續打開兩道門，才發現裡面有間超秘密的房！

【5】廁所天花板

從天花板逃走的情節，曾經在不少電影中出現。而在這間情色場所中，亦可以找到。在洗手間的牆身上，有一級級類似樓梯的東西，原來就是連接天花板的空間，讓嫖客和妓女可以逃走。

韓國警方近日進行突擊掃黃行動。／Facebook@vmg

為了令新冠疫情盡快離去，全球的人都十分努力做好防疫工作。而且，情色場所原本就是不應該去的地方，更何況現在是疫情嚴峻的時刻？切勿以身試法！

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