所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



女上男下、瀑布式、火車便當、傳教士式等性愛體位大家聽得多，也是常見的體位，不過原來這些體位都暗藏危險，就算經驗豐富的情侶，稍有不慎都會嚴重受傷、陰莖骨折。由香港註冊西醫鄭曉蔚醫生，為大家逐一分析，哪個體位最危險，哪個體位比較安全。

很多常用體位都暗藏危險，就算經驗豐富的情侶，稍有不慎都會嚴重受傷、陰莖骨折。

鄭醫生表示，性愛期間最常見的危險是陰莖骨折。雖然陰莖沒有骨，但當中白膜組織在陰莖充血時，厚度會由未勃起時的2mm，變成只有0.25-0.5mm。當受到強烈外力的衝擊時，白膜有機會穿破、撕裂，令正在勃起的陰莖造成「骨折」。嚴重時，可能會傷及白膜內的海綿體和尿道。

女上男下是其中一個陰莖骨折的高風險體位，不論女生的方向，是向著男生還是背著男生。採用這些體位時，女生的所有重量，都壓在男生陰莖上。在過程中如果動作、力度、方向稍有不妥，勃起的陰莖很容易折斷。

女上男下時，女生是掌握主導權的一方，如果男生覺得不舒服，女生不一定感受得到，變相更難控制安全性。有時女生在性愛的刺激、感到興奮的情況下，愈搖愈大力，令男生受傷的機會大大增加。

女上男下是其中一個容易令陰莖受傷的體位。（開罐製圖）

另外，在抽插的過程中，陰莖偶爾也會滑出陰道，在重新插入時，有可能會對不準，而撞在女生的恥骨、會陰上，類似打波時「篤魚蛋」，這種情況在所有體位都有機會發生。

陰莖折斷時會變型、同時會聽見啪一聲，以及劇痛，血液由白膜滲出，但不會流出皮膚，令陰莖呈紫瘀色，就如茄子一樣。如果傷及尿道，更會有血尿及小便困難。這時候就要立即求醫，多數都需要做手術修補白膜和海綿體，至少一個月不可以有性行為。如果及時做手術的話，有90%可以順利康復，能夠如常勃起及小便。

湯匙式體位很容易令脊椎受傷。（開罐製圖）

另一個容易受傷的位置是腰部，特別常見於「湯匙式體位」，對於腰部有傷的人來說更甚。因為這體位會令脊椎、背部承受更大負荷。因為在湯匙式體位中，背部幾乎沒有任何支撐，令壓力集中在脊椎下半部，會令本身已經不健康的椎間盤突出，造成更嚴重的腰痛。另外醫生還有分析瀑布式、火車便當式、狗趴式、傳教士式等體位，到底哪個安全哪個危險？

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大家下次啪啪啪的時候記得注意一下，以免樂極生悲弄傷小弟弟，就算想試新姿勢、新招式，都要量力而為！

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