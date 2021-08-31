Netflix獨家新韓劇《D.P：逃兵追緝令》，已經於8月27日上線。丁海寅一洗「文青」形象，化身士兵，與前輩具教煥一起緝拿逃出軍營的士兵。劇情描述了不少軍隊不為人知的黑暗面，例如前輩欺負後輩，後輩卻因為要「絕對服從」前輩而默不作聲。這種情況，在現實中的韓國軍隊的確是常態，不少曾經當兵的韓國網民看完此劇後，都大讚劇情逼真，表示「描述得太真實」、「令我想起我當兵時候的苦況」。



《D.P：逃兵追緝令》劇照

劇情簡介

8月27日於Netflix獨家播放的劇集《D.P：逃兵追緝令》，改編自同名網絡漫畫，以2014年一個位於江原道的憲兵步隊為背景，講述個性沉靜的安俊浩（丁海寅飾），在入伍之後，經常被兵長黃章秀（申承浩飾）欺負。突然有一天，他被選中加入「D.P緝捕組」，與「上等兵」（前輩的一種）韓浩烈（具教煥飾）一起追捕逃出軍營的士兵。那些逃出軍營的士兵，雖然各自都有自己的原因，不過大多數都是因為抵受不住被前輩欺凌而逃走。

韓浩烈（具教煥飾）、安俊浩（丁海寅飾）／《D.P：逃兵追緝令》劇照

韓國男人必需服兵役

根據韓國憲法的規定，所有符合條件的男性，都需要在18至28歲內，服大約20個月的兵役。在服兵役之前，合資格的男性都需要接受身體檢查，然後按身體狀況分為5級兵役制，一級為身體最好者，多數會被派去當空軍或海軍，而五級則為曾得過嚴重疾病者，只需接受短期軍事訓練。另外，如果符合「特殊條件」則可以免服兵役，例如曾經在奧運得過獎牌、全身皮膚超過1/3有紋身等。

丁海寅飾演的安俊浩，是一名陸軍二等兵。／《D.P：逃兵追緝令》劇照

D.P隊是甚麼？

在《D.P：逃兵追緝令》中，安俊浩和韓浩烈都是屬於「D.P組」的組員。「D.P」，是Deserter Persuit的簡寫，專門負責追捕擅自離開軍隊的人。根據劇中對DP隊的描述，都是一些有權有勢的人才能有幸被選中。因為可以經常離開軍營，所以一般的陸軍都非常羨慕他們。

《D.P：逃兵追緝令》劇照

軍隊3大暗黑面

在劇集內出現的逃兵，大多數都是因為在軍隊內受到其他人欺凌而逃走。其實，軍隊欺凌在韓國已經是存在已久的問題，過往更曾經發生多宗因為抵受不住軍隊欺凌而殺死隊友的事故。除了欺凌之外，劇中還有描述以下這些軍隊暗黑面。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼（內含劇透，未看劇的人請勿看！！！）

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網民大讚劇情寫實

劇集播放後得到了不少好評，不少曾經服兵役的韓國20、30代男網民都大讚劇集非常寫實，表示「正正就是我當兵時候遇見的事」、「令我想起我當兵時的惡夢」。過去曾經有機構進行問卷調查，結果有近2成的人都表示曾經在軍隊內有被毆打的經驗，顯示軍隊欺凌的嚴重性。雖然各方機構都鼓勵欺凌受害者舉報，不過，又有幾多人真的夠膽挺身而出？

《D.P：逃兵追緝令》劇照

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